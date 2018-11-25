На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вечером 24 ноября в акватории залива Озерного Берингова моря, в 86 километрах к северо-востоку от поселка Усть-Камчатск.

Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на информацию службы срочных донесений, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 километров, в точке с координатами 56.94 северной широты, 163.11 восточной долготы. В 18 километрах от береговой линии.

Жители края подземных толчков не ощутили и к спасателям не обращались. Угрозу цунами не объявили.