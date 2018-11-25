Из-за хлопка газа в Перми эвакуировали около сотни человек

Сегодня утром в Перми в одной из квартир в доме №19 по улице Клары Цеткин произошел хлопок. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

На место происшествия выехал глава Перми, начальник регионального МЧС и руководитель краевой службы спасения. Из дома были эвакуированы жильцы - около сотни человек, отключено газоснабжение.

В квартире, где произошел взрыв, выбиты стекла, повреждены межкомнатные перегородки. Там же спасатели обнаружили следы копоти.

После проведения проверки выяснилось, что в квартире взорвался газовый баллончик. Сейчас жильцам разрешили вернуться в квартиры. Также восстановлено газоснабжение в доме.