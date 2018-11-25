В Хакасии спасатели разыскивают четырех пропавших туристов

В районе поселка Приисковый (Орджоникидзевского район Хакасии) сотрудники МЧС развернули поисково-спасательную операцию. По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, в горной местности в отрогах Западных Саян в субботу днем пропали четыре человека, катавшихся на снегоходах – в расчетный час они не вернулись в поселок.

Со вчерашнего дня здесь бушует снежный буран и видимость резко ухудшилась. Туристы, скорее всего, заблудились в горно-таежной местности.

На поиски вышли около десяти местных добровольцев на своих снегоходах – они прочесывают близлежащую местность вместе с полицией и спасателями Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Авиацию по погодным условиям применять нельзя.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС России по Хакасии, о пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке. По предварительной информации, двое из пропавших - жители Красноярского края.