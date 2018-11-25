В Сибири ликвидируют последствия урагана и снежной бури

Последствия удара стихии, обрушившегося на целый ряд населенных пунктов Сибирского федерального округа, устраняют энергетики, коммунальщики и работники дорожных служб.

После сильного снегопада накануне вечером в Кузбассе и Алтайском крае поднялся штормовой ветер, порывы которого местами достигали 29-30 метров в секунду. Ураган нарушил электроснабжение сразу нескольких районов. Как уточнили в пресс-службе регионального подразделения МРСК Сибири, разгул стихии стал причиной десяти сбоев в сетях 110 киловольт.

Только в Новокузнецком и Прокопьевском районах Кемеровской области (они пострадали больше всего) повреждения ЛЭП ликвидировали четыре десятка ремонтных бригад в составе 120 человек и 43 единиц техники. Пока шли работы, энергоснабжение осуществлялось из резервных источников. В распоряжении территорий 25 установок, из которых пока пришлось задействовать две.

В Алтайском крае ураган прошелся по пяти районам. Накануне около полуночи аварийно отключилась высоковольтная линия "Чойская - Рудническая", оставив без электричества 55 населенных пунктов, где проживает более девяти тысяч человек. Обесточенными оказались полсотни социально значимых объектов, включая котельные, детские сады и школы. Но ситуацию тоже удалось исправить довольно быстро, как и восстановить энергоснабжение в Турочакском районе, где энергоснабжения лишились на время свыше четырех тысяч человек.

Сейчас ситуацию на электросетевых объектах контролирует оперативный штаб: в ближайшее время синоптики прогнозируют понижение температуры, что грозит обледенением и обрывом проводов.

Под контролем оперативных служб и ситуация на дорогах. Со вчерашнего вечера и до глубокой ночи была перекрыта для движения пассажирский автобусов трасса Р-255 Кемерово-Новосибирск. Едва метель утихла, движение транспорта возобновилось. И теперь на трассе в усиленном режиме работает более двухсот единиц снегоуборочной техники.

Сегодня утром под Новосибирском в глубоком снегу пять машин застряли на пути в поселок Садовый. Для водителей, оказавшихся в снежной ловушке, на федеральных дорогах еще ночью организовали 24 пункта обогрева и питания.

Движение большегрузов и рейсовых автобусов про Чуйскому тракту (федеральной автодороге Р-256 Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией) ограничили сегодня утром. На фоне сильнейшего порывистого ветра там почти нулевая видимость.

Так, в Кемеровском районе Кузбасса полицейские устанавливают обстоятельства сразу двух ДТП с участием семи автомобилей, случившихся сегодня на автодороге "Кемерово - Лесная Поляна".

- По предварительной информации, водители не справились с управлением в сложных погодных условиях, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - В результате трое взрослых и один ребенок обратились за медицинской помощью.

Госавтоинспекция продолжает проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Движение на аварийном участке регулируют сотрудники ГИБДД. Они рекомендуют водителям временно воздержаться от поездок в этом направлении, а также по возможности вообще воздержаться от дальних поездок.

Ветреная и снежная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионах Сибири как минимум до вечера воскресенья.