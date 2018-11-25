В Томской области загорелся мебельный цех

В селе Кафтанчиково Томской области произошел пожар в цехе по производству мебели.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, пожар вспыхнул в одноэтажном здании площадью 600 квадратных метров сегодня около пяти часов вечера по местному времени. Огонь охватил строение полностью.

На место прибыли около тридцати сотрудников МЧС и десять единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

На борьбу с огнем ушло больше четырех часов. В 18.45 его удалось локализовать, а в 21.40 - ликвидировать возгорание.