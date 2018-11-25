Северо-Кавказский регион на юго-западе России, один из ключевых отрезков пути на Ближний Восток и в Восточную Европу, стремится углубить свои связи с Китаем.

Регион, стратегически расположенный между Азовским и Черным морями на западе и Каспийским морем на востоке, имеет исторические связи с Китаем из-за древнего Шелкового пути, отметил советник Министерства по делам Северного Кавказа Станислав Аристов.

В VI веке в регионе шла битва за власть между мощными византийскими и персидскими империями, которые боролись за контроль над важнейшими торговыми маршрутами Шелкового пути, проходящими через Кавказ. Отрезок Шелкового пути, пересекающий Северный Кавказ, использовался торговцами до 1453 года. Теперь, с усилением координации между Евразийским экономическим союзом и развитием амбициозной инициативы "Один пояс, один путь", Северный Кавказ стремится к более активному сотрудничеству с Китаем, добавил Аристов.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин сделали совместное заявление о координации между инициативой "Один пояс, один путь" и Евразийским экономическим союзом еще в 2015 году, подчеркнув важность более тесного сотрудничества в различных областях.

"Китайско-российское сотрудничество стало диверсифицированным, и мы видим, что участие китайских компаний в некоторых региональных проектах было плодотворным", - сказал посол Китая в России Ли Хуэй.

Один из ключевых проектов в Кавказском регионе - строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между российским городом Минеральные Воды и Баку, столицей Азербайджана. Проект направлен на привлечение большего количества туристов и инвестиций в эти края. Как отметил аналитик Фуад Шахбазов, железная дорога обеспечит связь с китайскими транзитными коридорами Шелкового пути, что позволит Китаю перемещать товары на запад через Кавказ. Кроме того, она будет способствовать расширению торговых возможностей как в России, так и в Азербайджане.

Когда железная дорога будет завершена, можно будет в короткие сроки перевозить продукты по Каспийскому морю в Европу, обратил внимание аналитик по международным делам Салих Исик Бора. По его словам, этот проект имеет важнейшее значение для Китая, а республики Кавказа, формируя свою внешнюю политику, закладывают в нее стремление к более глубоким связям с Пекином. Они понимают, что в рамках инициативы "Один пояс, один путь" этот торговый маршрут станет стратегически важным. Низкие налоги и более дешевая рабочая сила уже привлекли в регион некоторый объем китайских инвестиций.

В прошлом году Россию посетили более 1,5 миллиона китайских туристов

С 2007 года китайский производитель автомобилей, крупнейшая частная компания Lifan, работает с первым российским частным автопроизводителем - компанией Derways, расположенной в г. Черкесске на Северном Кавказе. Производятся китайские модели авто Breez, Solano, Smily и X60. По словам Станислава Аристова, автомобили, изготовленные на заводе, доступны клиентам не только на Северном Кавказе, но и по всей России. Сейчас регион ведет переговоры с другими китайскими инвесторами. Они перешли в "практическую фазу реализации", сказал Аристов, не раскрывая деталей.

Советник министра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесской Республики Альберт Кумуков рассказал, что благодаря инвестициям китайских компаний появилось множество рабочих мест для жителей региона. Тем не менее, республика рассчитывает на рост китайских инвестиций, особенно в сфере строительства инфраструктуры.

Карачаево-Черкесия прилагает огромные усилия для развития инфраструктуры и туризма, но еще многое предстоит сделать.

Молодым туристам нравится лето на Северном Кавказе. Российское правительство сосредоточилось на развитии экономики региона и индустрии туризма. Фото: Жэнь Ци / China Daily

На юго-западе республики всесезонный горнолыжный курорт "Архыз" привлекает лыжников из России и некоторых стран Центральной Азии. Здесь великолепные лыжные трассы, а канатные дороги, сделанные в Германии, поднимают туристов на высоту 3 тысячи метров. Курорт привлек несколько российских и международных гостиничных групп для строительства объектов на участке площадью 20 тысяч гектаров. В основном это привлекает туристов с Северного Кавказа и из Азербайджана, потому что людям из других частей России или из-за рубежа трудно сюда добираться на самолете. Ближайший большой аэропорт находится в Минеральных Водах, в четырех часах езды.

"Мы планируем построить новый аэропорт рядом с курортом, и ожидается, что он будет завершен в ближайшие несколько лет. Однако самой большой проблемой в строительстве аэропорта является отсутствие достаточного финансирования. Поэтому мы с нетерпением ожидаем привлечения китайских инвестиций для проекта", - рассказал директор по управлению проектами в Особой экономической зоне "Архыз" Умар-Али Байрамуков.

По мере того как ситуация в сфере безопасности улучшилась и стала стабильной несколько лет назад, российское правительство сосредоточилось на развитии экономики и индустрии туризма на Северном Кавказе. В мае 2014 года президент России Владимир Путин поручил Министерству по делам Северного Кавказа продолжать работу по стабилизации обстановки в регионе, привлечению инвестиций и контролировать расходы федеральных фондов. В 2015 году в регионе открылась продвигаемая министерством туристическая железная дорога "Великий шелковый путь", пересекающая Северный Кавказ.

Китайские и российские туристические компании совместно управляют маршрутом, на преодоление которого в полном объеме требуется неделя. Железная дорога привлекает туристов из Китая, желающих узнать о географическом, культурном и кулинарном разнообразии Кавказа, отмечают в министерстве. По словам Альберта Кумукова, сельское хозяйство и туризм являются основными отраслями в регионе: "Вы можете насладиться прекрасными видами и отдохнуть в районе Архыз. Мы хотим, чтобы китайские туристы приехали и получили удовольствие здесь".

По данным Ростуризма, в прошлом году Россию посетили более 1,5 миллиона китайских туристов, что составило большую часть зарубежных туристов, посетивших страну. Около 900 тысяч туристов посетили Россию по групповым турам, для которых не требуется въездная виза. Количество китайцев в таких туристических группах в прошлом году увеличилось на 150% по сравнению с предыдущим годом.

"Однако число китайских туристов, посещающих Северный Кавказ, очень незначительно по сравнению с общим количеством приезжающих в Россию, - добавил Станислав Аристов. - Основная причина в том, что прямых рейсов между Китаем и регионом нет. Мы сохранили достопримечательности и культуру Великого шелкового пути, местную кухню, минеральные водные ресурсы и термальные источники, и, конечно же, куда без кавказского гостеприимства". По словам советника министерства, региональное правительство приняло стратегию, призванную показать китайским туристам красоту Северного Кавказа через китайские СМИ, социальные сети и интернет-сайты.

Министерство туризма Северного Кавказа, как рассказал Альберт Кумуков, ведет переговоры с властями некоторых китайских городов, таких как Чэнду (столица провинции Сычуань) и Гуанчжоу (столица провинции Гуандун). "Я рад видеть, что отношения между Китаем и Россией настолько близки и достигли самого высокого уровня за всю историю. Такие крепкие отношения помогают повысить экономическое развитие региона Северного Кавказа. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим, как многие китайские туристы катаются на лыжах в Архызе", - отметил он.