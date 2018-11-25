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25.11.2018 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

В ночь на воскресенье неизвестный открыл огонь по певице, заслуженной артистке Дагестана Машидат Омарасхабовой, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

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Инцидент произошел возле дома по проспекту Шамиля в Махачкале, где живет певица. В настоящее время Омарасхабова госпитализирована с ранением брюшной полости, ей сделана операция. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил "РГ", что по подозрению в нападении на певицу объявлен в розыск мужчина - давний знакомый пострадавшей женщины. Его имя в интересах следствия пока не сообщается.

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