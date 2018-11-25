В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках. Традиционный для арктического форпоста Республики Коми "Праздник Севера" в этом году был приурочен к 75-летию Воркуты.

Город на 67 параллели - единственный России, где гонки на оленях проходят прямо по центральным улицам. Необходимо отметить, что в 2017 году гонки на оленьих упряжках вошли в ТОП-200 лучших событийных мероприятий межрегионального и международного уровня на территории России. Они включены также в национальный календарь событийных мероприятий и получили статус национального праздника.

Участники соревнований 2018 года - оленеводы Воркутинского района и НАО, как мужчины, так и женщины.

В этом году в гонках победил Максим Терентьев - домой он уехал на новеньком снегоходе. Тем временем жены и дети оленеводов боролись за первое место в конкурсе на лучший национальный костюм. Среди участников - ненцы, ханты, манси и коми, представители коренных народностей Большеземельской тундры.