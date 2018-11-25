Новости

Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес 15:09
ФСБ старается пресечь провокации с судами, вышедшими из Бердянска 15:06
На Кубани юбилей ОМОНа отметили по-боевому 14:56
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции 14:55
Россия создаст лазерный танк 14:49
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 14:48
Актер из Берлина представил моноспектакль о Нурееве 14:46
Керченский пролив закрыли для гражданских судов 14:43
МИД Сирии: Обстрел Алеппо стал возможен из-за стран, дающих террористам доступ к ОМУ 14:43
Из-за хлопка газа в Перми эвакуировали около сотни человек 14:38
В Барнауле из-за непогоды на сутки задержан рейс в Москву 14:34
Глава Еврокомиссии назвал Brexit трагедией 14:33
Стала известная последняя воля Николая Караченцова 14:27
Умер актер и фокусник Рики Джей 13:55
Lada Vesta: Стоит ли покупать трехлетний седан за 500 тысяч рублей 13:55
Москвичка потеряла в ресторане кольцо за 170 тысяч долларов 13:43
Под Иркутском в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 13:30
Фото: Сергей Безруков назвал имя новорожденного сына 13:30
Глушаков и 4-3-3: Состав "Спартака" на первую игру Кононова 13:20
Саммит 27 стран ЕС утвердил соглашение по Brexit 13:15
СМИ: Юная дочь актера Джуда Лоу вышла в свет в футболке с Путиным 13:04
В Крыму назвали провокацией нарушение ВМС Украины госграницы РФ 13:00
Фото: Кит Харингтон опроверг секс с участницей "Дома-2" 12:59
В Алабаме начались массовые протесты 12:45
Начался саммит ЕС, посвященный Brexit 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 14:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани юбилей ОМОНа отметили по-боевому

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Кубанскому отряду ОМОН исполнилось 30 лет. Уникальное подразделение спецназа было сформировано в конце 1988 году, тогда бойцы входили в состав МВД России, теперь - в Росгвардию.

С юбилеем сотрудников поздравил начальник управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Евгений Меркушин. Он отметил, что за эти годы бойцы подразделения не раз доказывали верность Отчизне и присяге, выполняя сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на юге России.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Учебный центр Росгвардии в Рязани позволит готовить бойцов СОБРа и ОМОНа

Бойцы и их семьи возложили цветы к мемориалу однополчан, погибших при исполнении воинского долга, и почтили их память минутой молчания. В течение всего дня у мемориала стоял почетный караул.

После построения сотрудники Росгвардии показали гостям тактику ведения боя в городских условиях и освобождения заложников. По оперативной информации группа боевиков захватила здание, организовав его оборону. Сотрудники ОМОНа десантировались на крышу с вертолета Ми-8 по специальному канату и спусковым стропам. Затем двумя группами с земли и крыши проникли в окна, закидав комнаты шумовыми гранатами и открыв огонь на поражение. Оставшихся в живых террористов вывели из здания и под прикрытием вывезли на бронетранспортерах.

На плацу бойцы продемонстрировали приемы рукопашного боя и захват боевиков в лабиринте, моделирующем планировку помещений. Продолжился праздник во Дворце искусств "Премьера", на котором отличившимся сотрудникам ОМОНа вручили награды и ценные подарки.

Справка "РГ"

Кубанский ОМОН всегда был в эпицентре масштабных событий. Особое место в истории спецподразделения занимают выполнение оперативно-служебных и боевых задач на территории Северного Кавказа и охрана территории проведения соревнований Олимпийских игр в Сочи. Кстати сотрудники ОМОНа в командировках не только обеспечивали правопорядок, но и спасали людей, которые нуждались в помощи. За проявленное мужество и героизм на счету отряда 47 государственных и 247 ведомственных наград.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Создание в России Нацгвардии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Алабаме начались массовые протесты
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки
МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году