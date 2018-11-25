На Кубани юбилей ОМОНа отметили по-боевому

Кубанскому отряду ОМОН исполнилось 30 лет. Уникальное подразделение спецназа было сформировано в конце 1988 году, тогда бойцы входили в состав МВД России, теперь - в Росгвардию.

С юбилеем сотрудников поздравил начальник управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Евгений Меркушин. Он отметил, что за эти годы бойцы подразделения не раз доказывали верность Отчизне и присяге, выполняя сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на юге России.

Бойцы и их семьи возложили цветы к мемориалу однополчан, погибших при исполнении воинского долга, и почтили их память минутой молчания. В течение всего дня у мемориала стоял почетный караул.

После построения сотрудники Росгвардии показали гостям тактику ведения боя в городских условиях и освобождения заложников. По оперативной информации группа боевиков захватила здание, организовав его оборону. Сотрудники ОМОНа десантировались на крышу с вертолета Ми-8 по специальному канату и спусковым стропам. Затем двумя группами с земли и крыши проникли в окна, закидав комнаты шумовыми гранатами и открыв огонь на поражение. Оставшихся в живых террористов вывели из здания и под прикрытием вывезли на бронетранспортерах.

На плацу бойцы продемонстрировали приемы рукопашного боя и захват боевиков в лабиринте, моделирующем планировку помещений. Продолжился праздник во Дворце искусств "Премьера", на котором отличившимся сотрудникам ОМОНа вручили награды и ценные подарки.

Справка "РГ"



Кубанский ОМОН всегда был в эпицентре масштабных событий. Особое место в истории спецподразделения занимают выполнение оперативно-служебных и боевых задач на территории Северного Кавказа и охрана территории проведения соревнований Олимпийских игр в Сочи. Кстати сотрудники ОМОНа в командировках не только обеспечивали правопорядок, но и спасали людей, которые нуждались в помощи. За проявленное мужество и героизм на счету отряда 47 государственных и 247 ведомственных наград.