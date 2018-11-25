Владимир Путин провел в Крыму заседание президиума Госсовета России в новом режиме - "без галстуков". За два дня в ходе неформальных дискуссий удалось поработать настолько плодотворно, как не получилось бы и за месяцы обычных заседаний, поделились участники мероприятия. Президент посоветовал так же неформально подходить и к реализации нацпроектов - не зацикливаясь на показатели. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, а не на бумаге, не в отчетах, заявил Путин.

На территории крымского гостиничного комплекса "Мрия" члены правительства, представители Кремля, губернаторы собрались накануне и примерно полтора дня (до прибытия главы государства) обсуждали выполнение обозначенных в стратегическом майском указе задач. Все участники были разделены на семь дискуссионных групп, каждая из которых взяла конкретное направление развития страны.

Само заседание состоялось в ресторане гостиничного комплекса - члены президиума заняли места за семью круглыми столами (по числу дискуссионных групп). Президенту, как следовало из официальной рассадки, достался стол, посвященный системным вопросам развития страны. Другие участники расселись за столами с тематикой демографии, здравоохранения, культуры, науки и образования, а также жилья, экологии, цифровых технологий и экономики.

Владимир Путин отметил, что "формат выбран необычный", и задал тон разговора, заявив, что людям нужны от власти конкретные результаты - не на бумаге, не в отчетах, а в городах, поселках, деревнях. Ведь назначить целевые показатели, написать нацпроекты - не самое сложное. Ключевое - "добиваться реальных улучшений в жизни, чтобы люди их почувствовали". В связи с этим глава государства призвал не довольствоваться гладкими и красивыми формулировками на бумаге.

В качестве примера подобных показателей "на бумаге", которые не всегда соответствуют реальной жизни, президент привел цель по увеличению в два раза посещений учреждений культуры. "Сразу возникает вопрос: кто будет посещать эти учреждения? Какие это учреждения культуры? - рассуждал Путин. - Их будут посещать одни и те же люди, которые просто будут чаще ходить? Либо это будут разные люди? И самое главное, что они там увидят?"

Нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, а не на бумаге, не в отчетах

Еще один пример он привел из сферы инфраструктуры. "Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния... Не очень понятно, ям не будет больше на дорогах или они останутся, и просто изменят нормативы? - задал еще один вопрос президент. - И то, что сегодня 30-35%, завтра уже будет считаться 40-50%, а ямы как были, так и останутся?" Президент также призвал не ставить во главу угла усредненные показатели. "Нам средней температуры по больнице не нужно, нам нужен конкретный результат", - заявил Путин. В этой связи он также обратил внимание на вопрос заработных плат и пенсий: "Чтобы это тоже были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, а не какие-то усредненные проценты".

Дальнейшая дискуссия проходила в закрытом для журналистов режиме. По ее окончании участники передали суть разговора.

Членам президиума понравился новый формат. В частности, вице-премьер Ольга Голодец назвала его эффективным, ведь общение "без галстуков" позволило за пару дней решить вопросы, на обсуждение которых раньше уходили месяцы. По итогам дискуссии она сообщила, что параметры нацпроекта, касающегося культуры, будут скорректированы. Так, будут уточнены методики подсчетов. Еще одна цель - сделать доступнее для детей обучение в художественных и музыкальных школах, а также в хореографических студиях. Кроме того, по словам Голодец, будет анализироваться и доступность театров, музеев для разных групп населения.

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по реализации майского указа, сообщил, что президиум также обсудил гибкость бюджетного законодательства, перераспределение средств на более эффективное управление. По словам Собянина, на совещании также был выработан ряд решений по вопросам градостроительной деятельности, госзакупок, земельного законодательства. "Мы должны были понять для себя и довести до сведения правительства РФ, что таким темпом, как двигались, дальше мы просто не можем двигаться, нужно ускорять движение", - подчеркнул мэр. Для этого, по его словам, предстоит проанализировать все создающие препятствия законы и подзаконные акты.

Между тем

В Кремле назвали дату и время начала большой ежегодной пресс-конференции президента. Общение главы государства с прессой состоится 20 декабря в 12.00 по столичному времени. Место проведения мероприятия пока не анонсируется - о нем обещают сообщить дополнительно. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента уже начал прием заявок от СМИ.

Подготовила Кира Латухина