Новости

Кононов: По окончании сезона вижу "Спартак" на первом месте 21:32
Лунгин экранизирует роман Гинзбург о сталинских лагерях 21:21
Пушков: Приказ для провокации Киева на Черном море отдал Порошенко 21:03
Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен 20:51
Трамп похвалил себя и назвал своей заслугой падение цен на нефть 20:44
Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной" 20:41
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо 20:40
Под Уфой на трассе столкнулись десять автомобилей 19:49
В Госдуме связали провокацию в Черном море со встречей Путина с Трампом 19:39
Самый крупный пожар за всю историю штата локализовали в Калифорнии 19:26
В Томской области загорелся мебельный цех 19:20
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира 19:01
Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации 18:50
Не менее 14 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии 18:17
Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса 18:07
Владельцы авто с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши 17:52
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины 17:50
Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины 17:36
Лавров: противники Трампа и Путина могут прибегнуть к провокациям 17:25
Праздники разделили Боснию и Герцеговину 17:09
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову 17:08
30-летний беженец из Ирана шесть недель притворялся британским школьником 17:01
Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе 16:19
Российские ВКС нанесли удары по обстрелявшим Алеппо террористам 16:14
В США объяснили популярность С-400 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 20:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ссора с ружьем

На Урале школьник застрелил 12-летнего подростка
Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
В поселке Верхняя Синячиха, расположенном в 160 километрах от Екатеринбурга, от огнестрельного ранения скончался ученик местной школы. Как стало известно, 13-летний подросток выстрелил из ружья в 12-летнего знакомого в ходе ссоры. Оружие принадлежит дедушке стрелявшего.

По данным "РГ", в компании подростков произошел конфликт, в результате которого один из школьников застрелил другого. В региональном СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы.

Фото: Depositphotos.com
В России ужесточат правила приобретения оружия молодыми людьми

- Ситуация сложная, неоднозначная, нужно разбираться, - прокомментировал трагедию детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. - В том числе и в том, как хранилось оружие, как произошел этот выстрел, есть ли в школе психологи, как они работали, попадала ли семья стрелявшего в поле зрения работников соцорганов.

Между тем в самом поселке произошедшее бурно обсуждают. По одним данным, в компании приятелей-подростков произошла ссора. Один из них обиделся на реплику другого, начал его выгонять, а когда это у него не получилось, взял ружье и выстрелил. По другой информации, стрелявшего подростка позвал, что называется, разобраться мальчик, который в результате погиб. Но вместо одного на встречу пришли сразу несколько подростков. Завязалась ссора - не исключено, что парень просто хотел припугнуть "гостей", но случайно выстрелил. Была ли это случайность или намеренный шаг, предстоит разобраться следствию. Стрелявшего подростка в Синячихе в целом оценивают положительно - он "хорошист", занимается в спортивной секции. Про погибшего мальчика говорят довольно сухо, он рос с матерью и особо примерным поведением не отличался.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе
Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки