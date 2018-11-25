В поселке Верхняя Синячиха, расположенном в 160 километрах от Екатеринбурга, от огнестрельного ранения скончался ученик местной школы. Как стало известно, 13-летний подросток выстрелил из ружья в 12-летнего знакомого в ходе ссоры. Оружие принадлежит дедушке стрелявшего.

По данным "РГ", в компании подростков произошел конфликт, в результате которого один из школьников застрелил другого. В региональном СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы.

- Ситуация сложная, неоднозначная, нужно разбираться, - прокомментировал трагедию детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. - В том числе и в том, как хранилось оружие, как произошел этот выстрел, есть ли в школе психологи, как они работали, попадала ли семья стрелявшего в поле зрения работников соцорганов.

Между тем в самом поселке произошедшее бурно обсуждают. По одним данным, в компании приятелей-подростков произошла ссора. Один из них обиделся на реплику другого, начал его выгонять, а когда это у него не получилось, взял ружье и выстрелил. По другой информации, стрелявшего подростка позвал, что называется, разобраться мальчик, который в результате погиб. Но вместо одного на встречу пришли сразу несколько подростков. Завязалась ссора - не исключено, что парень просто хотел припугнуть "гостей", но случайно выстрелил. Была ли это случайность или намеренный шаг, предстоит разобраться следствию. Стрелявшего подростка в Синячихе в целом оценивают положительно - он "хорошист", занимается в спортивной секции. Про погибшего мальчика говорят довольно сухо, он рос с матерью и особо примерным поведением не отличался.