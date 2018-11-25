Рынок нефти пережил третий обвал котировок за десять дней

Трое суток (13, 20 и 23 ноября) совокупно отняли у барреля европейской нефти Brent более десяти долларов стоимости, у американской WTI - пять долларов, у российской Urals - семь. Если месяц назад рынок опасался скачка цен с 86 долларов до 100, то теперь он всерьез боится повторения 2014 года и снижения котировок с недавно пробитых 60 долларов до 40. Основная надежда - на заседание ОПЕК+ в начале декабря, где может быть принято решение сократить добычу для стабилизации цен.

Минувшую неделю нефть завершила в минусе: Brent, на которую ориентируется российская нефть, впервые с октября прошлого года упала ниже 59 долларов, а WTI коснулась отметки 50. Более того, на бирже, где торгуется американская нефть, образовался "смертельный крест" - ситуация, когда скользящая средняя цена за последние 50 дней опускается ниже показателя за 200 дней, что указывает на перспективу дальнейшего снижения котировок, сообщило агентство Bloomberg.

Большинство аналитиков полагают, что "бумажный" рынок нефти находится в неопределенности, поэтому любые новости оказывают на него такое сногсшибательное влияние.

Среднесрочно на рынок оказывают влияние прогнозы о том, что добыча нефти продолжает расти, а спрос, скорее всего, замедлится вслед за темпами роста мировой экономики.

На этот раз стремительное падение котировок нефти спровоцировали новости от министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что страна, будучи третьим в мире производителем нефти, обновила исторический рекорд добычи - 10,7 миллиона баррелей в сутки. Учитывая, что в этом месяце постсоветский рекорд добычи поставила Россия и абсолютный рекорд был зафиксирован в США, трейдеры в спешке начали закрывать "длинные" позиции, усилив снижение цен на бирже.

Курс российской валюты, как и во время распродажи нефти 13 и 20 ноября, продолжил демонстрировать устойчивость. На Московской бирже рубль торговался чуть выше 66 за доллар, в то время как в середине октября при нефти по 80 долларов курс доллара был всего на полрубля ниже. Но нынешняя стабильность не заслуга рубля: основным фактором его защищенности остается санкционная отсрочка. Продлится она может не так долго: пик налоговых выплат позади, а на наступившей неделе должен быть объявлен второй пакет санкций по "делу Скрипалей". В следующем году ожидаются и новые санкции США против России, поэтому потенциал ослабления у рубля остается.

Что касается нефти, то здесь главным событием останется заседание ОПЕК+ 6-7 декабря. Почти три десятка стран, среди которых Россия и Саудовская Аравия, должны решить, надо ли сокращать добычу в следующем году, чтобы сбалансировать мировой рынок и не допустить профицита предложения. До тех пор нефть, скорее всего, продолжит лихорадить.