Самый крупный пожар за всю историю штата локализовали в Калифорнии

В Калифорнии полностью локализован самый масштабный за всю историю штата пожар Camp. Об этом 25 ноября сообщается на сайте Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата (Cal Fire).

Этот пожар привел к гибели 85 человек, еще около 470 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, ущерб от него составит 7,5 - 10 миллиардов долларов.

В результате пожара, начавшегося на севере штата 8 ноября, частично или полностью разрушены порядка 14 тысяч жилых домов, 528 коммерческих зданий и несколько тысяч других строений. Возгорание охватило более 62 тысяч гектаров (620 квадратных километров). Пожарным существенно помогли бороться с огнем сильные дожди. Однако те же дожди привели к оползням, что затрудняет поиск тел.

Но локализация пожара Camp еще не означает, что обстановка в Калифорнии пришла в норму. Огонь бушует по всей территории штата, от Сакраменто до Сан-Диего. Согласно информации Cal Fire, еще минимум шесть очагов пожаров остаются непотушенными

В результате пожаров в Калифорнии пострадали или были уничтожены виллы многих знаменитостей. Среди них - американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст, канадский рок-музыкант Нил Янг, американская певица Майли Сайрус, шотландский актер Джерард Батлер, солист группы Limp Bizkit Фред Дерст и другие.

Среди главных причин пожаров называют большое количество сухих деревьев и потепление климата. Распространению огня помогли сухая погода и сильный ветер. При этом очаги возгорания в 99 процентах случаев появились в связи с деятельностью человека.

Президент США Дональд Трамп потребовал от калифорнийских властей "научиться правильно управлять лесами", и призвал "поумнеть". Также президент пригрозил лишить Калифорнию многомиллиардной поддержки из федерального бюджета на цели пожаротушения, если в этой сфере не будет наведен порядок.