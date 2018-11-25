Сборная Хорватии по теннису выиграла Кубок Дэвиса, одолев в финале французов - 3:1. Решающее очко победителям принес Марин Чилич, победивший Люка Пуи в трех сетах - 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Хорваты взяли этот трофей во второй раз в истории. Ранее они сделали это в 2005 году, а два года назад уступили в финале аргентинцам.

Завершившийся розыгрыш Кубок Дэвиса стал уникальным. Со следующего сезона на смену уже 118 лет существующему турниру придет новое соревнование - World Cup of Tennis Finals (чемпионат мира теннисных финалов - в переводе).

По новому формату турнир будет проходить в течение одной недели - в ноябре. 18 команд поделят на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый будет состоять из двух одиночных встреч и парной комбинации. Все матчи закончатся в трех сетах.

Добавим, что сборная России побеждала в Кубке Дэвиса дважды - в 2002 и 2006 годах.