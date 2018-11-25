Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса

Хорватские теннисисты выиграли в финале очередного розыгрыша командного Кубка Дэвиса у прежнего обладателя этого трофея, сборной Франции. Матч, прошедший в Лилле, завершился со счетом 3:1.

Решающее очко хорватам принес Марин Чилич, переигравший Люку Пуи - 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Ранее тот же Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонга, а Борна Чорич - Жереми Шарди. В парной встрече Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю смогли выиграть у Ивана Додига и Мате Павича.

Для хорватов эта победа стала уже второй в истории. Ранее такого же успеха они добились в 2005 году.

Кубки Дэвиса проводятся с 1900 года. Чаще всего трофей выигрывали американцы - 32 раза, австралийцы побеждали 28 раз, британцы и французы - по 10. Дважды Кубок Дэвиса удалось завоевать сборной России.