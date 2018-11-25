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25.11.2018 15:13
Рубрика: Власть

Угроза с юга

Секретари Совбезов СНГ рассказали, кто помогает боевикам в Афганистане
Текст: Иван Егоров
В Москве прошла ежегодная двухдневная встреча секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

Перед началом заседания секретари Совбезов проявили сплоченность, теснясь на небольшом подиуме для общего фотографирования. Каждый пытался встать у своего флага. И никого, как мне показалось, не смутило, что за спинами у них оказался флаг Украины - государства, которое номинально остается членом СНГ.

Далее в присутствии телекамер секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что повестка дня встречи содержит проблемы по общим для государств-участников СНГ угрозам и вызовам.

После чего началось закрытое совещание без участия прессы. Тем не менее, корреспонденту "РГ" удалось пообщаться в кулуарах с представителями практически всех делегаций.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Высокопоставленные чиновники государств СНГ, которые в своих странах координируют деятельность правоохранительных органов, спецслужб и силовых структур, отмечали, что в основном шел разговор о совместных действиях на антитеррористическом треке. Всех по-прежнему продолжает волновать ситуация в Афганистане. Сейчас там действуют более 20 террористических организаций, в том числе вблизи от южных границ СНГ. Наиболее серьезную угрозу безопасности пространству СНГ представляет деятельность так называемого "Исламского государства" (запрещена в РФ). По информации представителей Совбезов СНГ, в этой стране насчитывается от 2,5 до 4 тысяч опытных боевиков, ассоциирующих себя с ИГ. Причем, по их словам, афганские и натовские официальные лица сознательно занижают численность игиловцев, утверждая, что их в Афганистане не более 2 тысяч.

На настоящий момент боевики присутствуют в 15 из 34 провинций страны. Наибольшая их концентрация отмечается в Кундузе, Тахаре и Бадахшане у таджикской границы, а также в Кунаре и Нангархаре на юге.

Среди присягнувших ИГИЛ немало граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, уроженцев кавказских республик и поволжских регионов России. Для них в провинциях Сари-Пуль, Джаузджан и Бадахшан создана сеть лагерей. В северной части Бадахшана существуют целые игиловские анклавы с признаками государства.

Мой собеседник в одной из центральноазиатских делегаций возмущенно напомнил, что силы НАТО прекрасно осведомлены о переходе стратегически важных районов этой провинции под контроль радикальных исламистов, однако уже 3 года альянс воздерживается от проведения там масштабных операций. При этом в провинциях Нангархар и Кунар американские беспилотники бомбили талибские отряды, которые вели бои с игиловцами.

Поступает информация о вертолетах без опознавательных знаков, доставляющих вооружение и боеприпасы наемникам ИГИЛ. Между тем, полный контроль за воздушным пространством страны находится у американцев. Не случайно секретари Совбезов говорили об обмене между спецслужбами СНГ конкретной информацией о подобных фактах, проливающих свет на истинное отношение Соединенных Штатов и созданной ими коалиции к игиловским бандитам.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Говорили и о политическом урегулировании в Афганистане. Так, источник в российской делегации на условиях анонимности заявил корреспонденту "РГ", что Соединенные Штаты блокируют многие усилия России и ее ближайших союзников на данном направлении. В частности, под давлением Вашингтона официальный Кабул отказался направить делегацию на состоявшиеся накануне в Москве консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Кроме того, действия американцев мешают развитию военно-технического сотрудничества с Афганистаном, например, поставкам легкого стрелкового оружия, обслуживанию военно-транспортной авиации.

Собравшиеся представители силового блока Содружества призывали друг друга активизировать также обмен данными об иностранных террористах, действующих в Афганистане, их перемещениях и планах, пособниках и спонсорах. Звучали предложения сформировать отдельную информационную базу на иностранных террористов-боевиков. Источник в российской делегации сообщил, что у российских спецслужб есть уже более 14 тысяч анкет в отношении этих лиц.

Активизацию террористов в Афганистане представители СНГ связывают, в том числе, с ростом незаконного оборота наркотиков. Несмотря на трату Вашингтоном с 2002 года на борьбу с афганскими наркотиками более 8 млрд долларов, Афганистан уверенно сохраняет статус крупнейшего в мире производителя и поставщика опиатов, обеспечивая более 80 процентов их нелегального оборота в мире. Причем с начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз.

В этой связи на конференции уделили внимание необходимости более активного обмена сведениями о лицах и организациях, вовлеченных в афганский наркобизнес.

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