На следующей неделе хитмейкеры из США исполнят духоподъемные рок-гимны, классики немецкого пауэр-метала покажут, каким он должен быть, а русский лирик мрачной красоты заново откроет темную сторону культовой группы.

Кто играет: Группа Shinedown.

Что играет: Пост-гранж, альтернатива.

Почему идти: Мужские песни с надрывом, суровый взгляд и куча пафоса -Shinedown в те самые игрушки, которые всегда приносят полные залы и платиновые диски. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань услышат вживую их новый альбом "Attention Attention": тяжелая поступь брейков, четкие линии гитарных партий и, конечно, луженая глотка Брента Смита, поющего самые духоподъемные рок-гимны нового века.

Где, когда, сколько: Клуб А2 Green Concert (Санкт-Петербург); 3 декабря; 2 000 - 5 000 руб.; Клуб Adrenaline Stadium (Москва); 4 декабря; 2 600 - 9 000 руб.; Milo Concert Hall (Нижний Новгород); 6 декабря; 2100 - 3500руб.; Концерт-холл "Эрмитаж" (Казань); 7 декабря; 2 000 - 3 600 руб.

Iron Savior. Фото: предоставлено компанией Delta Mekong Concerts.

Кто играет: Группа Iron Savior.

Что играет: Пауэр-метал.

Почему идти: Грубая и естественная простота в современном пауэр-метале - редкость по нынешним временам. И хотя Питу Зильку и его группе Iron Savior порой ставят в вину аранжировочную одномерность - все, за что берется "Железный спаситель", можно смело называть классикой. Теперь эта тевтонская классика прозвучит в Москве. Крепкие доходчивые мелодии и ядреный гитарный звук - истинно пауэр-метал, каким он был и каким он должен быть.

Где, когда, сколько: Клуб Station Hall; 2 декабря; 1 800 - 3 500 руб.

Глеб Самойлов. Фото: предоставлено ИП Евстигнеев.

Кто играет: Глеб Самойлов.

Что играет: Программа "Агата Кристи 30. Темная сторона".

Почему идти: Не успел отгреметь концерт Вадима Самойлова "Агата Кристи. XXX", как свою версию юбилейного шоу представит Глеб Самойлов, обещающий по-новому открыть "темную сторону" культовой русской группы. И вновь на истеричный электронный каркас будут нанизаны звенящие гитары, а взвинченные мелодии исполнит разнузданно-порочный голос - все, как в славные 90-е. Возможно, "Опиум для никого" и "Гномы-Каннибалы" на тусклом фоне нынешнего рок-мейнстрима покажутся не только приветом из прошлого, но в какой-то степени предвестником будущего.

Где, когда, сколько: Клуб "Известия-Холл"; 2 декабря, 1 800 - 60 000 руб.

Oi Va Voi. Фото: предоставлено компанией "Андеграунд Министри ов Калчер".

Кто играет: Группа Oi Va Voi.

Что играет: Инди-поп, world music.

Почему идти: В залихватски веселых и навзрыд сентиментальных песенках Oi Va Voi можно услышать не только мелодии сефардских евреев, но и македонские свадебные напевы и музыку йеменских шаманов, а то и уханье британских рейвов. Этот базирующийся в Лондоне маленький оркестрик умеет ладить с любой аудиторией - от самой демократичной до самой эстетской. Ему уже рукоплескали в десятках европейских городов. На очереди - Москва.

Где, когда, сколько: Клуб "16 тонн"; 28 ноября; 1 400 - 25 000 руб.

Marc Ribot Ceramic Dog. Фото: предоставлено ИП Марфутова М.А.

Кто играет: Трио Marc Ribot Ceramic Dog.

Что играет: Рок-авангард.

Почему идти: Музыка нью-йоркского гитариста Марка Рибо может быть атональной, темперированной, какой угодно. Она может напоминать прог-рок, нью-вейв, фри-джаз - и все почти одновременно. Трио Marc Ribot Ceramic Dog низвергает на слушателя лавину самых разных звуков. Чтобы остаться в живых после всего этого, надо сделать усилие. Усилие, впрочем, довольно простое: надо перестать ждать от музыки удовольствия, а настроиться на работу. И тогда, скорее всего, удовольствие рано или поздно настигнет вас. Удовольствие от работы - то, что сделало человека человеком.

Где, когда, сколько: Центральный дом художника; 29 ноября; 1 500 - 3 500 руб.

Группа "КняZz". Фото: предоставлено ИП Гаврилин.

Кто играет: Группа "КняZz".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Обновленная программа "Назад в будущее" соединит две вехи творчества Андрея Князева - как одного из легендарных "КиШей" и как лидера собственной группы. Суперхиты обоих периодов - злобные пиратские байки, исповеди вампиров и другие кровавые страшилки - сольются в единой мрачной концепции. А премьеры новых песен обрисуют канву очередного альбома "КняZz", выход которого уже не за горами.

Где, когда, сколько: Клуб RED; 30 ноября; 1 800 - 6 500 руб.