Господин премьер-министр, в последнее время вы несколько раз встречались с президентом России - и у вас на родине в Нагато, и у нас во Владивостоке, и не так давно - в Сингапуре. Возможно, будет еще встреча в Аргентине. Как вы оцениваете свои контакты с президентом Владимиром Путиным - то, что называется "личная химия"?

Синдзо Абэ: С президентом Путиным мы встречались уже 23 раза. И я всегда чувствую, что с ним можно поговорить по душам, обсуждать любые вопросы, включая самые сложные и самые важные - например, заключение мирного договора. В 2016 году Владимир Путин счел возможным приехать на мою родину в Нагато в префектуре Ямагути. Это далеко от Токио. Я очень благодарен ему за это. В этом году мы встретились в очередной раз в сентябре - во Владивостоке, где я уже третий раз подряд принимал участие в Восточном экономическом форуме. Я очень рад встречаться каждый год в сентябре у дальневосточных ворот России - это хорошая традиция. На прошлой неделе мы с президентом провели встречу в Сингапуре, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов, в том числе касающихся двусторонней повестки дня, включая вопросы заключения мирного договора, а также северокорейскую проблематику и другие международные проблемы. Дискуссия была очень плодотворной. В Сингапуре мы углубленно поговорили о вопросе заключения мирного договора, оставшись один на один - только с переводчиками. Мы оба полностью разделяем твердую решимость, опираясь на возросшее между нами доверие, разрешить территориальную проблему и заключить мирный договор, чтобы самим поставить точку в проблеме, которая не была разрешена за все 70 послевоенных лет, и не перекладывать ее на плечи следующих поколений. Мы договорились ускорить переговорный процесс на основе совместной декларации 1956 года. Я на­деюсь, что еще раз встречусь с ним в Буэнос-Айресе, а в следующем году мы ждем президента Путина с визитом в Японию на саммит "двадцатки". Но до этого, возможно, в начале года, я планирую посетить Россию и провести переговоры на высшем уровне. Я твердо намерен под нашим с Владимиром Путиным руководством довести до конца дело, оставшееся нам с окончания войны - заключение мирного договора.

Несмотря на то, что этого договора еще нет, отношения между Россией и Японией развиваются в самых различных областях. В каких сферах вы видите наибольший прогресс? Где, по вашему мнению, еще есть нереализованный потенциал?



Синдзо Абэ: Спустя 70 лет после окончания войны между нашими странами еще нет мирного договора. И Россия, и Япония - это очень важные, достойные государства, двусторонние отношения которых имеют самые многообещающие перспективы, и отсутствие мирного договора между ними - это, как мне кажется, ненормальная ситуация. Нам хотелось бы полностью раскрыть этот потенциал. Роль России в нашем регионе велика, и реализация потенциала японо-российских отношений принесет пользу не только нашим двум странам, но и региону и миру в целом. В последние годы расширились контакты между Японией и Россией не только на высшем уровне - между президентом Путиным и мной, но и между депутатами, бизнесменами, представителями регионов, студентами. Активный диалог ведется на всех уровнях. Осуществляется сотрудничество и в борьбе с нетрадиционными угрозами - такими, как наркотрафик и пиратство. В прошлом году число взаимных поездок граждан наших стран достигло рекордного уровня. Мы и впредь будем стремиться к максимальному раскрытию имеющегося потенциала сотрудничества между нашими странами. И мне кажется необходимым заключить мирный договор для того, чтобы обеспечить стремительный скачок в развитии наших отношений. Я несколько раз это говорил и хочу повторить еще раз: для полного раскрытия потенциала наших двусторонних отношений необходимо заключить мирный договор. Это выведет наши контакты на совершенно новый этап и принесет совершенно новые плоды нашим народам. Это необходимо и для нашего региона, для его стабильности, а также для решения различных проблем международного сообщества. Япония и Россия должны сотрудничать и взаимодействовать для решения таких проблем.

Если объединить мощь России и технологии Японии, это принесет большие плоды. Нам хотелось бы, чтобы эти плоды реально ощущались гражданами обеих стран.

В 2016 году в Сочи вы предложили президенту Путину свой план сотрудничества из 8 пунктов по развитию наших отношений в самых разных сферах. Надо сказать, что этот план очень активно выполняется. Насколько вы удовлетворены осуществлением вашего плана, который поддержал и президент Путин?

Синдзо Абэ: Если объединить мощь России и технологии, опыт Японии, то это, несомненно, принесет большие плоды. Нам хотелось бы, чтобы эти плоды реально ощущались гражданами обеих стран, чтобы плоды нашего сотрудничества распространились на экономику, общественную и повседневную жизнь граждан России. Я предложил план сотрудничества из 8 пунктов, исходя именно из таких соображений. Хочу подчеркнуть, что мы уже имеем продвижение вперед и реальные результаты: за прошедшие два с половиной года в рамках этих восьми пунктов было сформировано более 150 проектов. Первый из восьми пунктов - это здравоохранение. Сейчас предлагаются проекты, которые вносят вклад в увеличение продолжительности здоровой жизни российских граждан. В рамках одного из проектов в сфере здравоохранения более 100 врачей прошли обучение по лечебно-диагностической эндоскопии. В мае этого года во Владивостоке открылся реабилитационный центр, где применяются японские методы и технологии. Думаю, что это, несомненно, продемонстрирует свою высокую эффективность и очень пригодится не только для профилактики и лечения, но и для восстановления утрачиваемых функций. В области обеспечения чистой и комфортной городской среды при нашем содействии в Воронеже и Владивостоке была внедрена система умных светофоров, позволяющая решить проблему пробок на дорогах. Мы также готовы оказать содействие регионам в строительстве мусоросжигательных заводов. Решение проблемы автомобильных пробок приведет к экономическому росту, повысит психологический комфорт жителей городов, избавит их от неприятных ощущений. Благодаря высоким японским технологиям в области тепличных хозяйств в условиях сурового климата на Дальнем Востоке даже в зимнее время стали возможными поставки свежих овощей - таких, как помидоры, огурцы. При содействии японской компании на Дальнем Востоке решаются вопросы цифрового неравенства, школы в Республике Саха с помощью японского спутника подключены к скоростному интернету, и теперь дети там могут получать информацию со всего мира. Я приветствую и активизацию межрегиональных обменов. В сентябре город Нагато в префектуре Ямагути, который в 2016 году посетил президент Путин, и город Сочи стали уже 46-ми городами-побратимами в России и Японии. Я готов развивать и такие межрегиональные связи. Президент Татарстана господин Минниханов недавно посетил префектуру Исикава, губернатор Калужской области посетил префектуру Тотиги, а губернатор Тотиги посетил Калужскую область. Таким образом, наглядно развиваются межрегиональные связи.

Господин премьер-министр, вы говорили, что результатом ваших встреч с президентом России стало объявление 2018 года Годом России в Японии и Годом Японии в России. В его рамках запланировано около 150 различных мероприятий, причем так удачно совпало, что в этом году чемпионат мира по футболу прошел в России, и многие у нас болели за японскую сборную. Как вы оцениваете гуманитарные связи между нашими странами, какова роль сотрудничества в этой сфере?

Синдзо Абэ: В мае этого года в Большом театре в Москве стартовал перекрестный Год Японии и России, и мы с президентом Путиным присутствовали на церемонии открытия. А в июне в России начался чемпионат мира по футболу. Я помню, что на Петербургском экономическом форуме я сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что команды Японии и России встретятся в финале, а для этого французской команде придется проиграть в ходе соревнований. Все воспринимали это как шутку, однако России удалось выйти в четвертьфинал, а Япония смогла войти в число 16 лучших команд на турнире, так что, как оказалось, это была не совсем шутка. Российские болельщики оказали очень теплую поддержку японской команде, и я вновь хочу выразить свое уважение России, которая как страна-хозяйка прекрасно организовала это мероприятие, оставив в сердцах и душах людей со всего мира незабываемые впечатления. В прошлом году число японцев, посетивших РФ, превысило 100 тысяч человек, а в этом году на чемпионат мира по футболу приехало много японской молодежи. Благодаря смягчению визового режима в январе прошлого года Японию посетило рекордное число россиян - 77 тысяч. Надеюсь, что нашу страну будет посещать еще больше туристов.

Господин премьер-министр, я традиционно завершаю интервью в программе "Формула власти" одним и тем же вопросом: что такое власть для вас? В предыдущий раз, отвечая на этот вопрос, вы сказали, что власть горькая. В этом году вы вновь были избраны на пост председателя Либерально-демократической партии. Не стала ли власть для вас слаще за прошедшее с нашей предыдущей встречи время?

Синдзо Абэ: Пропорционально масштабу власти увеличивается и ответственность. Вкус власти не понимают те, кто не занимает пост президента или премьер-министра. Кто-то считает, что власть имеет вкус меда, но это не так. Ее вкус горький, как я и раньше вам говорил. И по мере нахождения у власти эта горькость увеличивается. Я нахожусь на своем посту уже почти шесть лет, и для меня это очень горько. Но кто-то должен испить этот горький напиток.