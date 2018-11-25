В чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги прошли матчи очередного тура.

В Хабаровске встречались лидеры турнирной таблицы команды - действующий чемпион страны "СКА-Нефтяник" и московское "Динамо".

Игра получилась очень боевой с лихо закрученным сюжетом. Столичные хоккеисты играли дерзко и боевито и по ходу встречи выигрывали с преимуществом в два мяча. Однако в концовке матча армейцы смогли спастись - Павел Рязанцев с пенальти установил окончательный счет в этом матче 4:4. "СКА-Нефтяник" и "Динамо" набрали по 19 очков и по-прежнему идут впереди, столько же очков у казанского "Динамо", которое разобралось с "Байкалом-Энергией" - 5:3. Правда, у хабаровского клуба есть небольшое преимущество в виде матча в запасе.

Тем временем в финском городе Лаппеэнранта завершился розыгрыш VIII Кубка мира по хоккею с мячом среди ветеранов. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, в финальном матче турнира встретились команды "Ветераны Красноярска" и "Ветераны ФИБ", которые не проиграли в своих группах ни одной игры. Противостояние этих двух команд на Кубках мира длится уже не первый год и становится традиционным.

В финальном матче прошлогоднего розыгрыша красноярские ветераны обыграли "сборную мира" со счетом 3:1.

И вот очередное противостояние в финале Кубка мира 2018 года. И более чем убедительная победа красноярцев - 12:1! Ветераны Красноярска стали четырехкратными обладателями трофея.