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25.11.2018 17:07
Рубрика: Экономика

Заломили пробы

Скупщиков драгоценных металлов заставят получить лицензию
Текст: Александра Воздвиженская
Предприниматели и организации, которые занимаются скупкой драгоценностей и лома из драгметаллов у населения, должны будут получить лицензию на работу. В противном случае им грозит штраф от 30 тысяч до 80 тысяч рублей. С такой инициативой выступило министерство финансов.

Ежегодно на российском рынке не учитывается около 40 тонн драгоценного металла, говорит замминистра финансов Алексей Моисеев. Примерно столько же потребляет легальный ювелирный сектор России для производства новых украшений. "Подавляющее большинство того, что вы видите в магазинах, ­- это контрафакт или в лучшем случае контрабанда", - иронично заметил Моисеев, имея в виду, что контрабандные украшения, как правило, соответствуют заявленному в них содержанию драгметалла.

Фото: depositphotos.com
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Контроль над скупщиками со стороны государства сейчас минимален: их не обязывают получать лицензию, они только встают на учет в Пробирную палату, говорит замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург. Реестр насчитывает 5,6 тысячи таких предпринимателей и юрлиц. Лицензия же требуется для другой деятельности - заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных и черных металлов.

Сумма штрафа вряд ли позволит серьезно преобразить рынок, но здесь важен сам факт появления механизмов контроля, который может приостановить работу недобросовестных скупщиков, подчеркивает управляющий партнер УК "Право и Бизнес" Александр Пахомов. "По факту неизвестно, чем заняты тысячи организаций, скупающих драгоценные металлы и камни у населения, с какой целью они это делают, а вариантов тут масса - от законной переработки и повторного введения в оборот до перепродажи, в том числе на экспорт, ювелирных изделий и ценностей под видом лома", - говорит юрист.

Из-за отсутствия лицензий на скупку драгоценностей и лома невозможно сказать наверняка, законно используют драгоценный металл или нет

Пресекая эту лазейку, правительство уже получило право ограничивать или запрещать экспорт руды, концентратов и лома драгоценных металлов.

Фото: depositphotos.com
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В отличие от ювелирных украшений, ломом и отходами драгметаллов признают сломанные и бракованные изделия, остатки сырья, продукцию, из которой еще можно извлечь драгметалл, и так далее. При этом всего лишь удаление пробирного клейма с готового изделия превращает ювелирное украшение в лом, подчеркивает Пахомов. Скупленный лом предприятия либо перерабатывают сами, либо передают аффинажным заводам. Проследить, что, куда и с какой целью ушло, невозможно, и лицензирование как раз позволит мониторить утилизацию лома, считает старший юрист коллегии адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры" Ксения Степанищева.

Скупкой лома драгметаллов может заниматься как крупная компания, покупающая у промышленных предприятий отходы производства с содержанием соединений драгметаллов, так и комиссионные магазины, ломбарды (для них это не основной вид деятельности) и индивидуальные предприниматели, говорит Пахомов. Но даже последним на это придется раскошелиться как минимум на съем и охрану помещения, а также квалификацию в вопросах экспертизы и оценки изделий, а значит, занятие это прибыльное.

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