СМИ: Китай запретил КНДР строить на границе казино

Северная Корея прекратила возведение крупной гостиницы в расположенном рядом с китайской границей городе Синыйчжу. По одной из версий, власти КНР настояли на прекращении стройки из-за казино, которое северяне собирались открыть в гостинице для привлечения китайских туристов. Однако есть и другие версии ситуации.

Напомним, что несколько месяцев назад в северокорейском городе Синыйчжу, который находится на границе с Китаем и расположен напротив китайского Даньдуня, стало наблюдаться экономическое оживление и бурное строительство. С китайского берега стали заметны высотные здания, которые возводят в Синыйчжу. Кроме того, буквально на днях лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание провести существенную модернизацию и обновление города, превратив его в современный мегаполис с небоскребами, крупным аэропортом и железнодорожным узлом. Это породило предположения, что Синыйчжу станет новым "личным проектом" Ким Чен Ына после Пхеньяна и Вонсана, где в последние годы действительно возведены современные кварталы, большие жилые дома и объекты для отдыха.

Одна из главных "визитных карточек" строительного бума Синыйчжу - высотный отель, который хорошо виден со стороны Китая. Ранее появились сообщения, что его общая высота составит около 30 этажей. Однако, как сообщила на днях радиостанция "Свободная Азия", строительство гостиницы было внезапно приостановлено, хотя возвели уже более двадцати этажей.

По информации радиостанции, которая цитирует неназванного источника в Даньдуне, власти КНР резко выступили против открытия гостиницы, так как стало известно, что в ней собираются открыть большое казино для китайских туристов. Представители Поднебесной известны своим азартным характером и чрезмерным увлечением казино, а потому власти КНР уже давно борются с этой привычкой, которая зачастую доводит многих китайцев до банкротства и самоубийств. Впрочем, собеседник радиостанции "Свободная Азия" признал, что никаких официальных заявлений власти Китая по поводу гостиницы в Синыйчжу не делали, а он сообщил лишь "широко циркулирующие в Даньдуне слухи".

Есть и другая версия ситуации, согласно которой за строительством гостиницы стоит китайский миллиардер Ян Бин, которого в 2002 году КНДР назначила руководителем новый свободной экономической зоны (СЭЗ) в Синыйчжу. Однако вскоре его в Китае привлекли к ответственности за неуплату налогов. Это тогда расценили как недовольство Пекина поведением Пхеньяна, который решил создать рядом с китайской границей СЭЗ без согласования с КНР. Как утверждается, бизнесмен в итоге вышел из тюрьмы и снова попытался работать в Синыйчжу, строя гостиницу. Но у него в итоге возникли проблемы с финансированием, что и заставило заморозить стройку отеля.

Впрочем, стоит признать, что в отношении КНДР, как всегда, слухов больше, чем проверенной информации. Хватает и специалистов, которые считают, что версия о казино в отеле Синыйчжу и реакция властей КНР не выдерживает критики. "Если бы КНДР хотела построить казино, то сделала бы это скорее в другой СЭЗ - Рачжин-Сонбон, где уже успешно функционирует подобное заведение. Кроме того, вряд ли Китай стал бы так явно выступать против казино на территории КНДР. В том же Раджине почему-то Китай это не волнует, хотя клиенты там почти все - китайцы", - цитирует издание "Чосон Ильбо" слова источника.