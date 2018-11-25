Содержание домашних животных в больших городах - не для пропитания, охоты или охраны, а, как говорится, "для души" - стало модным и весьма недешевым трендом последних десятилетий.

Сегодня уже можно говорить о таком явлении, как "экономика домашних животных". Немало людей готовы тратиться на содержание домашнего друга, которого они рассматривают как члена своей семьи.

Подобной эволюции во многом способствовало и создание в 1992 году Ассоциации защиты малых животных Китая (China Small Animal Protection Association).

Сегодня сложно назвать точное количество домашних питомцев, живущих в китайских семьях. По данным China Pet Industry 2018 White Paper, неофициального документа по вопросу индустрии домашних животных, совместно выпущенного веб-сайтом о домашних животных Goumin.com и Pet Fair Asia, крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставке товаров для домашних животных, речь идет почти о 91 миллионе домашних собак и кошек. Эти две организации провели опрос, охвативший более 52 870 человек в 34 провинциальных административных районах.

Согласно опросу, домашних животных в городах держат около 73,5 миллиона человек, что составляет почти 9 процентов общего городского населения Китая. Благодаря высокой степени урбанизации и растущим доходам населения в рейтинге популярности подобного хобби у горожан лидируют такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь и Чэнду.

Растущая популярность домашних питомцев в городах породила целую индустриальную цепочку, которая, в свою очередь, помогла создать экономику домашних животных, включая питание, медицинское обслуживание и даже расходы на погребение.

Растущая популярность домашних питомцев в городах породила целую индустриальную цепочку, которая, в свою очередь, помогла создать экономику домашних животных

По данным, предоставленным Национальным бюро статистики, совокупные темпы роста индустрии домашних животных в Китае с 2010 по 2016 год составили 49,1 процента, что является самым высоким показателем среди всех других отраслей. Согласно "белой бумаге" China Pet Industry 2018 White Paper экономика домашних животных сегодня оценивается в 171 миллиард юаней (24,9 миллиарда долларов США) и растет на 27 процентов в год. В "белой бумаге" также указывается, что в среднем владелец домашнего животного в прошлом году потратил 5000 юаней на одного кота или одну собаку, что на 15 процентов больше, чем в предыдущем году.

Владельцы собак нередко относятся к своим питомцам как к членам семьи и любят их наряжать. Фото: China Daily

Неудивительно, что питание и другие ежедневные потребности питомцев, включая лечение, составляют основную часть этого рынка. Они также входят в перечень регулярных трат большинства владельцев домашних животных, и эти расходы со временем увеличиваются. Хозяева не жалеют денег на приобретение высококачественных и дорогих кормов, что обеспечивает опережающий рост именно этих рыночных сегментов.

Домашних животных в городах держат около 73,5 миллиона человек, что составляет почти 9 процентов общего городского населения Китая

Неизбежной статьей расходов являются и услуги ветеринаров. Согласно "белой бумаге" ветеринарная помощь пользуется большим спросом: в среднем владелец собаки тратит на подобные цели 1557 юаней в год, а владелец кошки - 1 446 юаней.

Растущая популярность домашних животных способствует развитию и других бизнес-направлений. Так в течение многих лет домашние животные, особенно собаки и кошки, во многих странах использовались в качестве персонажей комиксов, различных игр, всевозможных римейков фильмов и телешоу. В Китае за последние годы это поветрие также стало стимулом роста экономики новых медиа. Анализ "экономики кошек", проведенный Tencent Research Institute, позволяет сделать вывод, что образ кошки, который большинство считает милым, привлекает внимание в интернете и помогает развивать новые коммерческие модели.