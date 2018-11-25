Солдат-перебежчик из КНДР пожаловался на жизнь в Южной Корее

Совершивший год назад драматический побег в Южную Корею бывший солдат КНДР О Чхон Сон пожаловался на жизнь, заявив, что в капиталистическом обществе ему трудно зарабатывать деньги. Он также подчеркнул, что его слова недавно полностью исказила японская консервативная газета "Санкей Симбун", которой он дал интервью.

Напомним, что 13 ноября 2017 года военнослужащий КНДР О Чхон Сон совершил побег в Южную Корею, перейдя границу прямо в местечке Пханмунчжом, где проходят регулярные контакты двух Корей. Он сначала подъехал к границе на машине, а затем бросил ее и побежал. За ним погнались его сослуживцы - пограничники КНДР, открыв огонь на поражение. О получил ранение и пролежал несколько часов на южнокорейской стороне, после чего его уже под покровом темноты смогли вытащить южнокорейские солдаты. После многочасовых усилий врачи Юга смогли спасти ему жизнь. Файл с записью основных моментов побега О Чхон Сона затем распространили журналистам власти Южной Кореи, скомпилировав данные с камер наблюдения в районе демилитаризованной зоны.

О том, что привыкание к условиям нового общества происходит весьма болезненно, О Чхон Сон рассказал в беседе с журналистами южнокорейского издания "Чосон Ильбо". Бывший северокорейский солдат пожаловался, что он не смог найти хорошей работы, пытался подрабатывать на стройке, но не смог долго продержаться из-за болей в спине. В настоящий момент он работает в одной из общественных организаций.

О опроверг сообщения местных СМИ, которые заявили, что он якобы купил две машины и растранжирил деньги, которые ему дало правительство Южной Кореи для оседания в стране. "Мне дали четыре миллиона вон (ок. 3200 долл. США - прим. "РГ") на оседание и позволили жить в доме, который содержит государство. Откуда у меня деньги на две машины? У меня совсем мало осталось свободных средств после покупки минимально необходимой мебели и холодильника", - пояснил он журналистам "Чосон Ильбо".

Вместе с тем он отметил, что есть моменты, которые ему нравятся в Южной Корее. "Мне нравится свобода здесь. Мне нравится то, что я могу в любое время поехать куда захочу. В Северной Корее есть много базовых вещей, которые вам запрещают делать", - сказал он.

Бывший северокорейский солдат также дал пояснения по поводу недавнего интервью японской консервативной газете "Санкей Симбун", которое вызвало в Корее большой скандал. В интервью было сказано, что О Чхон Сон якобы пренебрежительно высказался о южнокорейской армии, хотя ее солдаты с риском для жизни спасли его, когда он истекал кровью после побега. По версии "Санкей", О назвал Вооруженные силы Республики Корея "изнеженными" и "не похожими на настоящую армию".

Сейчас О заявил, что его слова полностью исказили из-за ошибки в переводе, а японское издание уже принесло ему свои извинения. "Меня неверно процитировали и неправильно перевели… Я смотрел видео, как южнокорейские солдаты спасали меня… Я служил в армии Севера и попросту мало что знаю о южнокорейской армии. Я лишь сказал, что в КНДР в армии служат 10 лет, а на Юге - два года. Потому, как я предположил, наверное служба на Юге легче… Меня же почему-то перевели как будто я смеюсь над южнокорейскими солдатами и пренебрежительно говорю об армии Юга", - сказал он. О Чхон Сон также заявил, что японское издание уже принесло ему извинения за ошибку переводчика.

По поводу самого интервью, которое прошло в Японии, он признал, что получил за него деньги, но они не были огромными, как об этом сообщили в СМИ Юга. "Мне заплатили за билет, за гостиницу и за само интервью дали один миллион вон (ок. 890 долл.- прим. "РГ"). Мой знакомый в Японии сказал, что можно просто говорить с журналистами из "Санкей Симбун", я и согласился", - сказал перебежчик.

Отметим, что факт его выезда в Японию также вызвал вопросы к властям Южной Кореи. Однако официальные лица Юга заявили, что отныне он - обычный гражданин страны и имеет полное право ездить туда, куда захочет. В полиции Кореи отметили, что они отговаривали его от поездки, говоря, что могут быть провокации или угрозы со стороны северокорейцев, но окончательное решение он принимал сам, и полиция не имела никаких полномочий "закрывать" ему выезд из Южной Кореи.