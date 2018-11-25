Террористы обстреляли Алеппо хлором: пострадали не менее 37 человек

Террористы обстреляли западные кварталы Алеппо снарядами с хлором. ТАСС со ссылкой на местные государственные СМИ сообщает, что число пострадавших составило не менее 37 человек.

В числе госпитализированных в университетскую больницу "Халяби" и госпиталь "Ар-Рази" есть женщины и дети. Двое подростков находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

У пострадавших наблюдаются симптомы удушья.

По словам источника в полиции, обстрелу подверглись торговые кварталы на улице Нил, где вечером прогуливались горожане.

Ранее сведения о падении снарядов с хлором поступали из кварталов Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра.

Бандформирования обстреливали западные районы Алеппо и ранее. В частности, в четверг ими были ранены пять человек.