Трамп похвалил себя и назвал своей заслугой падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп лестно отозвался о себе самом в своем Twitter. 25 ноября он написал: "Цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т)".

Также в этом посте Трамп отметил, что налоги в США значительно сократились благодаря налоговой реформе, проведенной через Конгресс им же. Кроме того, он подчеркнул и факт снижения инфляции, призвав Федеральную резервную систему (ФРС) обратить на это внимание. В последнем случае Трамп намекает на то, что регулярное повышение базовой процентной ставки, один из любимых приемов ФРС, неэффективен. Президент не раз высказывался против таких шагов, заявляя, что это плохо влияет на рост американской экономики.

Что касается нефти, то фьючерс на нефть марки Brent торговался 23 ноября на биржах по 59,8 доллара за баррель - такого не было с октября 2017 года.

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за понижение цены на нефть и призвал в дальнейшем сделать ее еще дешевле.