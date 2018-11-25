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25.11.2018 23:40
Рубрика: Экономика

Бонус за учебу

Треть работников готова переучиваться, но только за счет работодателя
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск №7728 (265)
Государство должно поощрять представителей бизнеса, которые занимаются трудоустройством и переобучением работников старших возрастных групп. К такому выводу пришли участники конференции по анализу рынка труда для возрастных работников, организованной Партией пенсионеров и РЭУ им. Плеханова.

Как отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, сегодня на рынке труда высокий уровень так называемой фрикционной безработицы. По разным оценкам, ее уровень доходит до 20 процентов.

"Фрикционная безработица - это тот период времени, когда человек, покинув прежнее место работы, занят поиском нового. Из-за неполноты информации, недостоверного анализа и прогнозирования, работники, особенно старших возрастов, принимают неправильные решения", - рассказывает Иванова-Швец.

Фото: Depositphotos.com
Названы регионы с минимальной и максимальной безработицей

Люди с большим опытом работы зачастую его переоценивают и с легкостью расстаются с "насиженным" местом, рассчитывая получить более высокооплачиваемую должность. Однако им предлагают меньшую зарплату, и никакой опыт не идет в заслугу. Напротив, работникам старших возрастов говорят, что их знания и навыки уже не соответствуют сегодняшним реалиям и если они хотят конкурировать на рынке труда, то им нужно повысить квалификацию или пройти переобучение. Такой поворот событий ставит многих людей в тупик. По словам кандидата экономических наук Фариды Мирзабалаевой, треть работников (35 процентов) готова к переобучению и повышению квалификации, но только за счет работодателя. Собственных средств на учебу у многих просто нет. А если и есть, то люди, уже столкнувшись с проблемами при поиске работы, не верят, что вложенные средства окупятся. Зато, как отмечают эксперты, готовность учиться повышается с ростом зарплаты.

"С возрастом работники соглашаются на более низкоквалифицированную работу. Если в возрастной группе 50-59 лет превалируют водители, руководители и специалисты в области образования, то в группе от 60 до 72 лет работники сельского хозяйства, руководители и неквалифицированные работники", - отмечает Фарида Мирзабалаева.

Эксперты считают, что на рынке труда большую роль должны играть государственные службы занятости. Сейчас они предоставляют вакансии лишь 0,8 процента кандидатов. Это очень мало. Но бизнес не обращается в службы занятости, так как процесс работы с госструктурами слишком забюрократизирован. "Нужно снижать бюрократические барьеры для компаний, которые работают с госслужбами занятости. Это окажет положительный эффект на всех участников рынка труда: государство будет обладать более точными сведениями о его динамике, а компании смогут найти подходящих кандидатов, сэкономив средства на подборе", - считает Людмила Иванова-Швец.

При этом необходимо заинтересовать работодателей обучать и повышать квалификацию работников старших возрастов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, добавляет эксперт.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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