Туристы изучают историю древнего Шелкового пути по фрескам

Все больше путешественников отправляются в туры по древнему Шелковому пути. Фресковая живопись в пещерах Дуньхуана, красочные скульптуры в 3D виртуальной реальности и использование цифровых технологий возрождают великий маршрут.

Специалист по охране культурных ценностей реставрирует роспись в одной из пещер Могао. Фото: Сунь Чжицзюнь / для China Daily

Со времени правления династии Хань (206 год до н.э. - 220 год н.э.) Дуньхуан служил связующим звеном между Срединным государством и Западным краем. В те времена так называли территории к западу от заставы Юймэньгуань, включая территории сегодняшнего Синьцзяна и некоторые части Центральной Азии.

Дуньхуан был известным городом на Шелковом пути, а в 1987 году находящиеся на его территории пещеры Могао внесли в список всемирного культурного наследия.

"В Дуньхуане множество разнообразных исторических и культурных реликвий, и я приехал сюда, чтобы найти элементы непальского искусства из моего родного города", - рассказал студент из Непала Кумар Хадка. Это была его первая поездка в Дуньхуан в составе тура по древнему Шелковому пути, организованного Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами. Он начался 28 августа в Пекине, а 1 и 2 сентября его участники прибыли в Дуньхуан, который стал третьей точкой маршрута после Пекина и автономного района Внутренняя Монголия.

Маршрут тура включает девять точек в Китае, Казахстане, Узбекистане, Польше, Чехии, Франции и Нидерландах

Маршрут тура включает девять точек в Китае, Казахстане, Узбекистане, Польше, Чехии, Франции и Нидерландах. Рассказывая о туре, заместитель директора академии Дуньхуана Чжан Сяньтан говорит: "Дуньхуан родился из пустыни, но он тесно связан с Шелковым путем".

Пять лет назад, когда была запущена инициатива "Один пояс, один путь", Дуньхуан снова стал выдающейся точкой на карте Шелкового пути

Пещеры Могао возникли в 366 году, и несмотря на то, что на протяжении долгого времени они подвергались природной эрозии и разрушительному влиянию человека, сохранилось 492 пещеры с настенной росписью и красочными фресками. 2499 раскрашенных скульптур и 45 тысяч квадратных метров фресковой живописи являются самой большой коллекцией буддийских шедевров искусства в мире.

Фотограф делает снимки для цифровой коллекции в пещере, чтобы сохранить буддийскую сутру. Фото: Сунь Чжицзюнь / для China Daily

Хотя общая площадь пещер Могао обширна и самих пещер много, каждая из них очень маленькая. Больше 85 процентов пещер занимают площадь менее 25 квадратных метров, а многие из раскрашенных скульптур и фресок сделаны из таких хрупких материалов, как земля, дерево и солома. Поэтому если 15 человек находятся в пещере больше 10 минут, температура в ней поднимается на 5 градусов Цельсия, а концентрация углекислого газа в воздухе резко увеличивается. Это значит, что большое количество туристов неизбежно ускорит старение фресок и красочных скульптур. Пещеры Могао - самая известная достопримечательность Дуньхуана, но и кроме этого в Дуньхуане есть на что посмотреть. Пять лет назад, когда была запущена инициатива "Один пояс, один путь", Дуньхуан снова стал выдающейся точкой на карте Шелкового пути, и его стали посещать больше туристов. Чжан говорит, что такое внимание к Дуньхуану поможет возродить общую память стран, которые пересекал древний Шелковый путь.