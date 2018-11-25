Уникальную мебель эпохи Мин и Цин можно увидеть в пекинском музее

Вмузее императорского дворца в Пекине открылась новая секция, где выставлены императорские артефакты, - галерея мебели Наньдаку. Этот зал напоминает магазин IKEA, но в стиле средневековых китайских императоров. Новое выставочное пространство и хранилище открылось для публики в сентябре.

Музей императорского дворца, известный также, как Запретный город, был выбран неслучайно: он служил резиденцией китайских императоров с 1420 года и до свержения монархии в 1911 году.

В новой секции можно увидеть около 400 предметов времен династии Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911). Еще 30 самых значимых экспонатов выставят в разное время по отдельности. Некоторые предметы расставлены так, чтобы воплотить сцены из жизни императорского двора: сады, кабинеты и комнаты, в которых императоры слушали гуцинь - щипковый музыкальный инструмент.

Для некоторых посетителей рассматривание старой мебели может стать своеобразным путешествием во времени. Можно разглядеть патину на ручках или увидеть сцены из повседневной жизни императоров на древних картинах.

Из розового дерева (хуанхуали) и красного сандалового дерева делали предметы, которые демонстрировали императорскую роскошь, и украшали их драгоценными камнями, золотом, нефритом, кораллами, слоновой костью и рогом носорога. Кроме того, в новой галерее можно увидеть, с помощью каких техник в прежние времена изготавливали лакированные изделия.

Куратор выставки Чжао Инъин говорит, что экспозиция построена вокруг наиболее знаковых императоров династии Цин - Канси, Юнчжэна и Цяньлуна. "Мебель времен императора Канси наследовала простой стиль династии Мин, - говорит Чжао. - Юнчжэн предпочитал стиль интеллигенции и лично придумал дизайн нескольких предметов мебели. Цяньлун внес большой вклад в искусство изготовления мебели, поскольку в период его правления ремесла достигли пика своего развития".

По словам Чжао, во время правления Цяньлуна (1735-1796) мебель делали по индивидуальным заказам, тогда же было придумано множество стилей, которые соответствовали окружающей императора обстановке. В коллекции музея предметов мебели времен правления Цяньлуна больше, чем оставили после себя другие императоры. Например, кресло из красного сандалового дерева с нефритовой мозаикой, которое расположено около входа в новую секцию.

Для некоторых посетителей знакомство со старой мебелью может стать путешествием во времени

Главным экспонатом выставки стал символ императорской власти - кресло, сделанное из оленьих рогов. Оно было одним из самых любимых предметов императора Цяньлуна, поскольку он любил охотиться на оленей. Чтобы доставить удовольствие правителям, ремесленники уделяли особое внимание деталям предметов интерьера. Например, аквариумы для рыбок сделаны в форме дворцов или павильонов.

Внутри хранилища новой галереи Чжао показала несколько полок, где хранятся удивительные вещи: стол, декорированный эмалью, простой чайный столик времен правления императора Сюаньдэ (1426-1435). Это одни из самых древних предметов Запретного города.

Наньдаку (или Большое южное хранилище), протяженность которого составляет 156 метров, располагается в самом большом хранилище Запретного города и теперь частично открыто для посетителей. Вскоре его откроют для посетителей полностью. Планируется, что Наньсюньдянь (Зал южных ароматов), находящийся рядом с Наньдаку, в следующем году тоже станет частью новой секции.

Кресло середины эпохи Цин сделано из красного сандалового дерева. Фото: Ван Кайхао / China Daily

Наньсюньдянь - одно из немногих строений эпохи Мин, сохранившихся в Запретном городе до наших дней. Большая часть дворцового комплекса, занимающего 720 тысяч квадратных метров, сгорела во время войны в 1644 году. Война привела к гибели династии, и Запретный город был отстроен заново при династии Цин.

В 80 залах Дворцового музея выставлены около 6200 предметов мебели (2580 из них сделаны из красного сандалового дерева) эпохи Мин и Цин. "Их разнообразие отражает дух древнего китайского дизайна и традиционного искусства ремесленников", - говорит Чжао.

Директор музея Шань Цзисян говорит: несмотря на то что музей располагает крупнейшей в мире коллекцией мебели эпохи Мин и Цин, раньше не было пространства, чтобы выставить их отдельно. "Десятки предметов мебели эпохи Мин и Цин продаются с аукционов, и цены на них взлетают до небес. В то же время наиболее ценные предметы - это те, что находятся под слоем пыли за закрытыми дверями. Пришло время снова показать их миру", - подчеркнул он.

Около 2000 предметов мебели будут экспонироваться в новой галерее спустя некоторое время, говорит Шань. Еще 2000 предметов останутся на своих исконных местах в залах музея. Остальные экспонаты выставят в музее, который откроется на северной окраине Пекина.

С тех пор как Шань в 2012 году стал директором музея, он постоянно пытается придумать, как наиболее рационально использовать помещения Запретного города. В то время только 52 процента площади музея было доступно для публики.

Мебель из красного сандалового дерева представили в реконструкции императорского кабинета. Фото: Ван Кайхао / China Daily

Теперь для посетителей открыто 80 процентов площади музея. Когда в 2015 году Шань решил отреставрировать Наньдаку, хранилище представляло собой практически заброшенное подсобное помещение.

В Музее императорского дворца хранится около 1,9 миллиона артефактов, но всего лишь два процента из них когда-либо выставлялись. "Множество более крупных по размеру артефактов просто не было возможности выставить, - рассказал Шань. - Это сочетание хранилища и выставочного зала в Наньдаку - эксперимент. Мы одновременно экономим место и выставляем экспонаты".

В отличие от таких предметов искусства, как рисунки, которые чувствительны к свету и температуре, мебель может выставляться постоянно, добавил он. Когда экспонат выставлен для публики, это позволяет лучше контролировать сохранность ценностей.

В последующие годы больше помещений Запретного города будут использоваться как хранилища и выставочные пространства.

Недавно во дворце было найдено 240 тысяч деревянных дощечек для книгопечатания. "Кроме того, у нас есть 23 тысячи буддийских статуэток, множество лошадиных седел, оружия, паланкинов и крупных ритуальных предметов, которые использовались в ходе императорских церемоний, - говорит Шань. - Мы найдем место, чтобы их экспонировать".

Шань надеется, что к 2020 году удастся выставить 8 процентов музейной коллекции, отметив тем самым 600 лет с даты падения Запретного города.