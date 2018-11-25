В Алабаме полицейские по ошибке застрелили не того парня

В США полицейские по ошибке застрелили 21-летнего парня, приняв его за злоумышленника, открывшего огонь в торговом центре. Инцидент произошел в городе Гувер (штат Алабама). Как пишет ТАСС, четыре человека получили ранения. Среди них два подростка 12 и 18 лет.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что один из стрелявших попытался скрыться с места происшествия, однако был застрелен сотрудниками полиции. Позже СМИ опровергли информацию. Оказалось, что убили не того. Злоумышленник жив и находится на свободе. Сейчас полиция ищет его.

За последние 20 часов следователи допросили нескольких человек. "По нашим данным, более двух человек были вовлечены в первоначальную стычку. Эта информация указывает на то, что стрелок находится на свободе", - говорится в официальном заявлении полиции.