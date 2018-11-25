В Донбассе ВСУ начали массированный обстрел жилых районов

Массированный обстрел жилых районов Донецкой народной республики начали подразделения Вооруженных сил Украины.

Как сообщает с места событий корреспондент РИА Новости, обстрел начался незадолго до 23:00 по московскому времени. Огонь ведется из различных видов вооружений, включая артиллерийские.

Других подробностей пока нет.

Ранее "Донецкое агентство новостей" сообщило о том, что примерно в 18:50 ВСУ открыли огонь из гранатометов по району Васильевской насосной станции под Ясиноватой. По данным руководителя представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины Руслана Якубова, персонал станции успел укрыться от огня.