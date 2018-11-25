В чемпионате Единой лиги наступил двухнедельный перерыв, связанный с подготовкой и участием сборной страны в важнейших матчах континентальной квалификации чемпионата мира-2019 против Финляндии и Чехии.

После матчей в Красноярске (момент на фото), Питере и Саратове в Единой лиге наступил перерыв до 7 декабря. Фото: www.flickr.com / Photos / vtbleague

Последний перед паузой игровой уикенд получился не слишком насыщенным, состоялось всего три встречи. Особое внимание было приковано к матчу с участием краснодарского "Локомотива-Кубани". Волею обстоятельств именно эта команда - сейчас базовая для сборной, делегирует в национальную дружину большинство исполнителей. Железнодорожники в Красноярске победили местный "Енисей" - 93:86.

В сборную, руководимую Сергеем Базаревичем, вызваны защитники кубанского клуба Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, форвард Станислав Ильницкий и центровой Владимир Ивлев - полноценная игровая пятерка. В Красноярске отличился Кулагин, который с 23 очками стал самым результативным баскетболистом матча. Фридзон совершал три дальних попадания, Хвостов раздавал голевые передачи и дирижировал партнерами. Помимо россиян одним из главных действующих лиц на площадке у гостей был американец Джамел Маклин, он принес краснодарцам 20 очков и сделал дюжину подборов.

Уступая по ходу встречи до семи очков, железнодорожники победили во многом за счет ударной игры в заключительной десятиминутке (30:18) и индивидуальному мастерству Дмитрия Кулагина, ставшего главным вдохновителем мощного рывка "Локо".

- У нас выдалась тяжелая неделя. Мы сыграли дома с пермской "Пармой", а далее были тяжелые путешествия в Турцию на встречу Еврокубка и теперь в Красноярск. Еще были проблемы с отравлением у нескольких ребят. Поэтому за неделю у нас прошла только одна тренировка, - рассказал на послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива-Кубани" сербский специалист Владе Йованович. - Я не могу посетовать, что мы плохо играли в нападении, а в защите нам удалось удержать одного из главных снайперов "Енисея" - Джона Роберсона. Мы знали, что "Енисей" хорошо атакует из-за трехочковой дуги. Нам удалось закрыть периметр и за счет этого победить.

Кстати, вполне вероятно, что Йованович в скором времени может избавиться от приставки "и.о.". Ведь когда был отправлен в отставку прежний рулевой Саша Обрадович, президент клуба Андрей Ведищев говорил, что прежде чем искать нового наставника, надо посмотреть на результаты команды под началом Йовановича, бывшего помощника Обрадовича. После смены тренера, произошедшей в начале ноября, южане в рамках Единой лиги и еврокубка провели шесть матчей и в пяти из них одержали победы. Единственное поражение - от действующего чемпиона страны ЦСКА. Причем в той встрече "Локо" оказал "красно-синим" вполне достойное сопротивление.

Питерский "Зенит" дома взял верх над польским дебютантом турнира БК "Зелена-Гура" - 93:81. Один из ключевых игроков сборной зенитовец Сергей Карасев набрал 13 очков и точно исполнил все шесть штрафных.

Положение лидеров Единой лиги перед паузой, которая продлится до 7 декабря: ЦСКА, "Химки" - по 8 побед, 0 поражений, УНИКС (Казань) - 6-1, "Зенит" - 5-2, "Локомотив-Кубань" - 5-3.

Евролига

В девятом туре Евролиги подмосковные "Химки" в Каунасе под давлением 15-тысячной толпы болельщиков "Жальгириса" смогли одолеть литовский клуб - 84:83. Набравший 25 очков Алексей Швед был признан самым ценным игроком тура, а врачи диагностировали у него перелом мизинца левой руки. ЦСКА потерпел первое поражение, уступив на выезде черногорской "Будучности" - 92:93. Армейцы делят лидерство с мадридским "Реалом" и турецким "Фенербахче", "Химки" близки к зоне попадания в плей-офф, куда выйдут восемь лучших участников из 16.

29 ноября ЦСКА на выезде встретится с "Реалом", "Химки" на следующий день принимают греческий "Олимпиакос". Но на 30-е назначен и отборочный матч с Финляндией. Такой странный календарь - следствие неразберихи в мировом и европейском баскетболе, конфликта интересов между Евролигой и международной федерацией. Уже известно, что "Химки" готовы делегировать в Финляндию только Петра Губанова. Андрей Зубков остается в команде, Швед в лазарете. ЦСКА отдает Андрея Воронцевича и Ивана Ухова, другие армейцы могут появиться в национальной дружине только перед матчем с Чехией 3 декабря.