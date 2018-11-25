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25.11.2018 21:30
Рубрика: В мире

Рога и законы

В Швейцарии прошел референдум о приоритете национального права над международным
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
В Швейцарии, где примерно четыре раза в год проходят референдумы, в воскресенье состоялось голосование по весьма нетривиальной повестке. Жителям кантонов предстояло определить, могут ли частные детективы вести слежку за гражданами в интересах страховых компаний, имеют ли коровы право носить рога, чтобы быть счастливее и вести "достойную жизнь", а их гуманные хозяева - претендовать на дополнительные субсидии от государства, и, наконец, следует ли установить приоритет национального права над международным. Если второй пункт у многих вызывал, скорее, веселье, то третий стал самым резонансным.
Фото: depositphotos.com
Жители Швейцарии проголосовали за запрет паранджи

С предложениями внести поправки в основной закон республики выступила Швейцарская народная партия - та самая, что в 2009 году вынесла на референдум вопрос о запрете на строительство минаретов и получила поддержку от 57,5 процента жителей. Нынешняя инициатива консерваторов, имеющих большинство - 65 из 200 мест - в Национальном совете парламента, называется "Швейцарское право вместо чужих судей". Она предполагает закрепить "универсальный приоритет Федеральной конституции над международными договорами, которые заключала Швейцария", обязать судебную и исполнительную власти больше не применять те соглашения, которые будут признаны антиконституционными, а "в случае правовой коллизии приводить международно-правовые нормы в соответствие с требованиями внутреннего законодательства". Консерваторы ссылаются на безуспешные попытки добиться выдворения из страны иностранных преступников, которые упираются, например, в требования Соглашения о свободном перемещении лиц с Евросоюзом . В свою очередь, правительство развернуло кампанию против "народников", агитируя граждан сказать "нет".

По данным соцопроса, проведенного бернским фондом изучения общественного мнения по заказу телерадиокомпании SRG, 39 процентов швейцарцев готовы поддержать консерваторов, 6 процентов пока не определились и 55 процентов склоняются к тому, чтобы проголосовать против. Впрочем, Швейцарская народная партия в преддверии парламентских выборов 2019 года сдаваться не собирается и уже выступила с новой инициативой об ограничении миграции в стране.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире Европа Швейцария
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