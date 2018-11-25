Как отметил глава Комитета по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин, это не первая попытка вывести из тени тех, кто официально не работает, но получает доход и не платит с него налогов. Поиск инструментов ведется с тех пор, как был принят закон о двухлетних налоговых каникулах для нянь, репетиторов и домработниц. Для них, кстати, каникулы продлеваются до 2020 года.

В законе речь идет о тех, кто не работает по найму и сам не нанимает работников, но получает доход от различных видов деятельности - преподавания, ремонта квартир, выпечки домашних тортов, шитья на заказ, сдачи жилья в аренду и прочее. Сэкономить на налогах смогут и индивидуальные предприниматели, но только в случае дохода от деятельности, которая не предусматривает регистрации ИП.

Суммарный годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Никак иначе, отметил замглавы минфина Илья Трунин, они не дифференцируются - для дорогостоящего репетитора и старушки, вяжущей носки на продажу, правила одинаковые.

Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам. Для тех, кто оказывает услуги организациям и индивидуальным предпринимателям, ставка выше - 6%. Две трети (63%) этих средств будет поступать в региональные бюджеты, остальное - в Фонд ОМС. Это снимет часть нагрузки с бюджетов регионов, уплачивающих взносы в ФОМС за неработающее население, отметил Сергей Рябухин.

Встать на учет можно без визита в налоговый орган и заполнения декларации

Регистрацию участников эксперимента планируется проводить без визита в налоговый орган и заполнения декларации - через мобильное приложение "Мой налог". Если гражданин получает профессиональных доход в нескольких регионах, он может зарегистрироваться в любом из них по выбору, менять место трудовой деятельности можно не чаще раза в год.

Для тех, кто не пожелает зарегистрироваться, никакой ответственности не предусмотрено. При этом в законе прописаны штрафы за нарушение порядка налогообложения и сроков предоставления в налоговые органы информации о производимых расчетах. Это 20% от суммы дохода в случае первого нарушения, и вся сумма профессионального дохода, если оно происходит повторно в течение шести месяцев. Участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и НДС (кроме ввоза товаров на территорию РФ).