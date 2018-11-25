В США был побит рекорд по интернет-продажам в "черную пятницу"

В этом году американцы потратили в "черную пятницу" 6,22 миллиарда долларов, что на 23 процента больше показателей прошлого года. И эти данные отражают только ситуацию с интернет-покупками.

Сведения по выручке магазинов, которые граждане посещали лично, появятся позднее, пишет ТАСС.

Напомним, "черной пятницей" в США называют сутки после Дня благодарения, когда магазины начинают продавать товары с большими скидками. Термин в его современном значении начали использовать в 50-х годах прошлого века для описания автомобильных пробок, возникавших у торговых центров.

Отмечается, что минувшая пятница была первым днем в истории, когда объем продаж смартфонов превысил два миллиарда долларов.