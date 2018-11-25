Владельцы авто с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши

На Украине водители машин, зарегистрированных в странах ЕС, перекрывают пункты пропуска в Волынской и Львовской областях на польской границе.

Как пишет в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, перекрывают КПП "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг", "Ягодин", "Малый Березный". Эти сведения подтверждает и Госпогранслужба Украины.

У пропускного пункта "Ягодин" протестующие не только перекрыли дорогу, но и подожгли шины.

По словам Зинкевича, владельцы машин требуют объяснений от властей, почему их автомобили, приобретенные ранее, теперь попали под действие закона о легализации машин, ввезенных с нарушением таможенных правил. В частности, появилась акцизная ставка для автомобилей, прибывших из Евросоюза. Кроме того, ужесточена ответственность за нарушение таможенных правил. Правда, наряду с этим, в первые месяцы действия нового закона машины можно будет растаможить с понижающим коэффициентом.

Владельцы машин с европейскими номерами (в просторечии - "евробляхеры") предпочитают не снимать машины с иностранной регистрации, чтобы не платить за них налоги на Украине.