Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за посылку с наркотиками

Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам тюрьмы за распространение наркотиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Thanh Nien, 26-летнюю Галину Николаенко задержали в Хошимине после получения посылки из Германии, в которой находились таблетки "экстази".

По словам арестованной, ее подставили. Она не знала, что находится в коробке. Молодой человек по имени Николай попросил Николаенко забрать посылку с почты и оставить ее возле мусорной корзины рядом с одним из ресторанов в центре города.

"Я признаю свою ответственность за контрабанду наркотиков, но я была введена в заблуждение", - сказала россиянка на суде.

Добавим, что в мае этого года другая гражданка РФ Мария Дапирка получила пожизненный срок за контрабанду наркотиков. Девушка была арестована четыре года назад. В двойном дне ее чемодана таможенники в аэропорту Хошимина нашли почти 3 килограмма кокаина.