Видео: в Новой Зеландии на берег выбросились 145 дельфинов

На пляже новозеландского острова Стюарт в минувшие выходные на берег выбросились 145 черных дельфинов, сообщает местное Министерство охраны окружающей среды. К сожалению, никого из животных спасти не удалось.

О жуткой находке сообщили туристы. К тому времени, как спасатели прибыли на место происшествия, половина дельфинов уже погибла. Остальных усыпили из-за тяжелого состояния и труднодоступности береговой зоны.

Представители министерства говорят, что ежегодно фиксируется порядка 85 случаев, когда животные выбрасываются на берег, однако чаще всего речь идет об одиночках. Что именно стало причиной такой массовой гибели дельфинов, неизвестно. Среди влияющих факторов ученые называют болезни, погодные условия, ошибки в навигации или преследование хищниками.

В эти же выходные в 140 километрах от этого места на новозеландский берег выбросились 10 карликовых касаток, нескольких из них удалось спасти: в ближайшее время специалисты попробуют выпустить их обратно в море.