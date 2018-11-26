Новости

На Урале синтезировали препарат для защиты картошки от грибка 16:47
Федор Бондарчук снимет фильм про девушку-амфибию 16:47
Македонию признали самой загрязненной страной Европы 16:45
Рапота: Союзные программы - одна из основ взаимодействия России и Беларуси 16:40
Названы самые распространенные седаны в России 16:35
Аксенов сообщил о состоянии раненых моряков ВМС Украины 16:32
В Петербурге перекрыли центральные улицы из-за пожара в магазине 16:32
Любой желающий может анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ 16:28
Медведев: Финансирование нацпроектов увеличилось до 5,7 трлн рублей 16:26
Фото и видео: "Джон Сноу" изменился до неузнаваемости 16:16
Свердловчанка случайно нашла свои отчисления в чужом пенсионном фонде 16:15
Двух пострадавших при обрушении моста под Воронежем выписали из больницы 16:14
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября 16:04
Москва потребовала наказать напавших на генконсульства РФ на Украине 16:00
На МКС впервые обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии 15:51
В центре Петербурга загорелся крупный магазин одежды 15:49
Kia Soul нового поколения стал хипстером 15:43
В Петербурге открыли памятник героям фильма "Собачье сердце" 15:29
Крымчан предупредили о похолодании и сильном снегопаде 15:24
Видео: в Новой Зеландии на берег выбросились 145 дельфинов 15:24
В Петербурге поезд задавил пролезавшего под вагоном юношу 15:23
В Словении рыбак "выловил" артефакт возрастом 1900 лет 15:17
Для борьбы с курением предложено заменить картинки на сигаретных пачках 15:14
Радикалы забросали файерами генконсульства России в Одессе и Харькове 15:10
В Прикамье прокуратура начала проверку избиения пятиклассницы 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
26.11.2018 15:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Видео: в Новой Зеландии на берег выбросились 145 дельфинов

Текст: Майя Бирюкова

На пляже новозеландского острова Стюарт в минувшие выходные на берег выбросились 145 черных дельфинов, сообщает местное Министерство охраны окружающей среды. К сожалению, никого из животных спасти не удалось.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Атлантические моржи вернулись в Белое море впервые за сотни лет

О жуткой находке сообщили туристы. К тому времени, как спасатели прибыли на место происшествия, половина дельфинов уже погибла. Остальных усыпили из-за тяжелого состояния и труднодоступности береговой зоны.

Представители министерства говорят, что ежегодно фиксируется порядка 85 случаев, когда животные выбрасываются на берег, однако чаще всего речь идет об одиночках. Что именно стало причиной такой массовой гибели дельфинов, неизвестно. Среди влияющих факторов ученые называют болезни, погодные условия, ошибки в навигации или преследование хищниками.

В эти же выходные в 140 километрах от этого места на новозеландский берег выбросились 10 карликовых касаток, нескольких из них удалось спасти: в ближайшее время специалисты попробуют выпустить их обратно в море.

Общество Наука Общество Природа В мире Океания Новая Зеландия РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Появилось видео с места стоянки задержанных катеров ВМС Украины
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни