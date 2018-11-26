Цифровая экономика меняет корпоративные финансы. Продукты по управлению расчетами и ликвидностью становятся все более технологичными.

О том, что банки предлагают компаниям, "РГ" рассказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка Филипп Литвиненко.

Сейчас идет процесс перехода рынка недвижимости с долевого на проектное финансирование. Удастся ли решить проблему долгостроя этими мерами? Видите ли вы уже рост спроса на эскроу-счета? В чем сложности работы с застройщиками?

Филипп Литвиненко: С 1 июля 2019 года согласно закону девелоперы смогут привлекать деньги покупателей квартир только на эскроу-счета в уполномоченных банках. Поправки призваны обезопасить людей от высокого риска, существующего на рынке долевого строительства. Мы ждем, что новая модель работы сделает весь процесс строительства более понятным и прозрачным.

Застройщики продолжат работать по договорам долевого участия, но не сразу получат поступающие средства - они будут концентрироваться на специальных счетах в банке. Эти деньги будут заблокированы до окончания строительства, а работы будут финансироваться либо за счет собственных средств застройщика, либо за счет банковского кредита.

Разрабатывается модель финансирования застройщиков, по которой они смогут получить дисконт по кредиту по мере наполнения эскроу-счета: чем больше наполнение эскроу-счета, тем ниже ставка кредитования девелопера. При такой модели финансирования у компаний-застройщиков больше шансов получить кредит не по рыночной, а по сниженной ставке.

Проблема заключается в том, что до внесения поправок в 214-ФЗ в России практически не велась работа с эскроу-счетами, и только сейчас постепенно механизм начинает реализовываться. Московский кредитный банк в "пилотном" режиме также начинал работу с эскроу и в ближайшее время объявит о первой сделке с использованием этого механизма.

Пока эскроу не является обязательным условием, большая часть застройщиков выбирает схему банковского сопровождения, но с 1 июля 2019 года переход на эту систему будет неизбежен.

Банк выдал свыше 3 тысяч электронных банковских гарантий на общую сумму более 6,5 миллиарда рублей

В чем отличие эскроу от аккредитивов?

Филипп Литвиненко: Эскроу действительно напоминает аккредитив, который активно применяется в сделках купли-продажи недвижимости. Главное сходство - оба продукта фактически являются банковской гарантией безопасности расчетов по сделке. На этом сходства заканчиваются, а различия касаются принципа разблокировки денежных средств на этом счете. При использовании эскроу вариантов практически неограниченное количество. Стороны сами указывают, какие именно документы послужат основанием для открытия доступа к деньгам.

В этом году масштабные законодательные изменения ждали и рынок работы с госзакупками. У банка есть опыт работы с участниками этого рынка?

Филипп Литвиненко: С 1 октября 2018 года участникам закупок, предоставляющим обеспечение заявок в виде денежных средств, необходимо открыть специальный счет в одном из банков, утвержденных правительством. Специальные счета нужны для внесения средств в обеспечение заявок.

Они позволяют работать со всеми площадками, операторы которых также утверждены правительством.

МКБ входит в список уполномоченных банков. Мы заинтересованы в новом режиме работы с госзакупками, так как это дополнительная возможность стать банком расчетно-кассового обслуживания для большего числа клиентов. Многие банки открывают такие счета бесплатно, начисляют проценты на остаток, но мы, помимо прочего, не взимаем комиссию за обработку запроса от ОЭП на блокировку денежных средств.

Практика показала, что банки полностью готовы к работе с застройщиками. Многие реализовали механизм работы со спецсчетами, в МКБ, например, первые счета открыли еще в конце сентября, сейчас уже действует несколько сотен таких счетов. С использованием спецсчетов поданы десятки заявок на конкурсы. Успешно прошло совместное тестирование информационного обмена с площадками.

Главным преимуществом банка в работе с участниками спецсчетов должна стать оперативность и удобство функционала. Выбор банка-партнера во многом будет зависеть от разнообразия функционала, который сможет предложить банк. Поэтому мы стараемся совершенствовать интернет-банк. В ДБО на данный момент есть система разграничения прав: клиент по своему усмотрению может предоставлять ограниченный доступ любому из сотрудников к определенному счету или счетам. Эта функция очень полезна для компаний, участвующих в госзакупках, так как позволяет настроить отдельный функционал сотрудникам тендерных отделов.

"Личный кабинет" валютного контроля позволяет в режиме онлайн получать ответы на текущие вопросы

Банк также разрабатывает отдельные продукты для участников торгов, нуждающихся в дополнительном финансировании для обеспечения заявок. С апреля в банке действует услуга "экспресс-гарантий", позволяющая клиенту дистанционно и оперативно (решение принимается в течение часа) получить банковскую гарантию. С начала работы Московский Кредитныйбанк выдал свыше 3 тысяч электронных банковских гарантий на общую сумму более 6,5 миллиарда рублей.

Мы заговорили о функционале ДБО. Как работает электронная платформа для проведения конверсионных операций online? В чем ее преимущества для корпоративных клиентов, какие клиенты пользуются этой платформой?

Филипп Литвиненко: В банке работает система МКБ Exchange. В первую очередь это простой и интуитивно понятный интерфейс, в котором клиент может совершать конверсионные операции Click & Deal, или сделка в один клик, сделки RFQ (Request For Quote), то есть заявка в режиме запроса цен и переговоров с дилером, на основании "Валютного ордера" - запрос желаемого курса и автоматическое проведение сделки при его предложении на Московской бирже.

Система позволяет просматривать список сделок, формировать отчеты с историями операций и контролировать остаток на счетах. Сделки оформляются бездокументарно благодаря использованию электронной подписи. Главное - все операции проходят моментально.

Как работает виртуальный пулинг? По каким принципам начисляются проценты на остаток?

Филипп Литвиненко: Виртуальный пулинг позволяет виртуально объединить остатки на счетах участников пула, которые могут принадлежать разным лицам, в том числе ИП. Это делается для повышенного начисления процентов на остатки, в случае если нет физического движения денежных средств. Чем больше сумма, тем выше процентная ставка.

Существует такой индикатор рынка - MosPrime Rate. Это индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке. Национальная финансовая ассоциация (СРО НФА) рассчитывает индикативную ставку MosPrime на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. В зависимости от размера совокупного остатка пула определяется ставка и на ежемесячной основе выплачиваются проценты.

Это очень удобный инструмент: проценты начисляются на всю сумму остатка, включая средства, поступившие на счет в конце дня. Расчет полностью автоматизированный.

Корпоративным клиентам банк предлагает услуги по валютному контролю. Расскажите об этой услуге подробнее.

Филипп Литвиненко: Это комплекс мер, благодаря которым обеспечивается соблюдение требований законодательства, связанных с проведением расчетов между резидентами и нерезидентами. Задача банка - сделать эту процедуру максимально понятной и безболезненной, обезопасить клиента от нарушений, минимизировать риски применения штрафных санкций со стороны органов валютного контроля к клиентам банка.

Для этого в МКБ существует процедура автоматического оповещения клиентов об истечении сроков ввоза товара/возврат аванса, рассылка уведомлений о поступлении выручки от нерезидента с указанием сроков представления в банк документов. Также клиентам через "личный кабинет" предоставлена возможность бесплатно самостоятельно отслеживать и сверять данные, отраженные банком в ведомостях валютного контроля.

"Личный кабинет" валютного контроля позволяет в режиме онлайн получать ответы на текущие вопросы. Также он содержит бланки всех необходимых документов валютного контроля, позволяет отслеживать их статус, предоставляет сервис представления корректирующих справок по контрактам, поставленным на учет, позволяет отслеживать поступление в банк из таможенных органов деклараций на товары.

При принятии клиента на обслуживание банк предоставляет ему персонального менеджера по валютному контролю, с которым можно связаться как по телефону, так и через электронную почту или банк-клиент. В МКБ также существует процедура срочной проверки документов и постановки контрактов на учет.

Какие еще новые услуги, предлагаемые банком, вы бы отметили?

Филипп Литвиненко: Отдельно хотелось бы сказать об эскроу-счетах не в рамках 214-ФЗ. Это очень удобный продукт по покупке или продаже бизнеса или его части, имущества, прав. Такой счет в чем-то напоминает аккредитив, но имеет ряд ключевых отличий: гибкий режим работы - возможность совершения сделки при наступлении определенных событий без предоставления бенефициаром документов, наличие иммунитета. У нас было несколько интересных проектов по продаже долей бизнеса, прав на программное обеспечение и баз данных.