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26.11.2018 14:54
Рубрика: Экономика

Банки ужесточат условия выдачи кредитов

Текст: Ольга Игнатова
С 1 октября 2019 года кредитные организации при принятии решения о выдаче кредита физическому лицу на сумму десять тысяч рублей и более, а также при увеличении лимита кредитования по банковской карте, будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com
Получать заем до зарплаты россиянам станет сложнее

Как напомнили "Российской газете" в Центробанке, в октябре нынешнего года вступило в силу Указание Банка России "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала". Именно этот документ и позволит банкам более тщательно проверять заемщиков на предмет их доходов и закредитованности.

При расчете долговой нагрузки заемщика банки самостоятельно будут устанавливать перечень документов, подтверждающих доход заемщика, с учетом примерного перечня, определенного в нормативном документе Банка России.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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При этом в течение одного года, с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года, банки могут принимать в расчет доход, указанный заемщиком в заявлении на предоставление кредита и не подтвержденный необходимыми документами, используемыми при определении величины среднемесячного дохода заемщика, при выдаче кредита до 50 тысяч рублей.

При расчете долговой нагрузки заемщика банки будут учитывать данные обо всех обязательствах заемщика, включая задолженность по всем кредитам и займам.

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