Более ста дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Почти 150 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии. На место происшествия прибыли сотрудники департамента охраны природы. К тому времени около половины млекопитающих были уже мертвы. Остальных пришлось усыпить.

Такое решение было принято специалистами после изучения обстановки. "Место, где дельфины выбросились на берег, достаточно удаленное. Вероятность того, что выжившие особи вернуться в океан, крайне мала", - цитирует ТАСС сотрудника департамента Рена Леппенса.

Отметим, что месяц назад на побережье Северного острова выбросились десять карликовых косаток. Восемь из них удалось спасти. А 24 ноября на берег залива Даблтесс выбросился 15-метровый кашалот, он погиб.