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26.11.2018 07:09
Рубрика: В мире

Более ста дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Почти 150 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии. На место происшествия прибыли сотрудники департамента охраны природы. К тому времени около половины млекопитающих были уже мертвы. Остальных пришлось усыпить.

Фото: ВМС США
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Такое решение было принято специалистами после изучения обстановки. "Место, где дельфины выбросились на берег, достаточно удаленное. Вероятность того, что выжившие особи вернуться в океан, крайне мала", - цитирует ТАСС сотрудника департамента Рена Леппенса.

Отметим, что месяц назад на побережье Северного острова выбросились десять карликовых косаток. Восемь из них удалось спасти. А 24 ноября на берег залива Даблтесс выбросился 15-метровый кашалот, он погиб.

В мире Океания Новая Зеландия
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