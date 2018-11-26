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26.11.2018 14:22
Рубрика: Экономика

ЦБ обнулил тарифы в системе быстрых платежей на 2019 год

Текст: Игорь Зубков
Банк России определил размеры тарифов для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. Они составят от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Тарифы будут применяться только с 2020 года, в первый год работы новой системы она будет бесплатна для банков. Это должно позволить банкам установить низкие комиссии за межбанковские переводы для клиентов. Сейчас они составляют около 1 процента от суммы перевода, но не более 50-100 рублей, переводы внутри банка обычно бесплатны.

Фото: Depositphotos.com
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Тариф оператора СБП за переводы до 1 тысячи рублей составят по 50 копеек для банка-получателя и банка-отправителя средств, от 1 тысячи до 3 тысяч - по 1 рублю, от 3 тысяч до 6 тысяч - по два рубля, от 6 тысяч до 600 тысяч (порог операций в рамках СБП) - по три рубля.

"Система быстрых платежей - важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой - предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей, - отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. - Учитывая также и социальную значимость проекта, мы установили для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они в свою очередь имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам. Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Система быстрых платежей позволит проводить мгновенные платежи по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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