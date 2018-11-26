ЦБ обнулил тарифы в системе быстрых платежей на 2019 год

Банк России определил размеры тарифов для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. Они составят от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.

Тарифы будут применяться только с 2020 года, в первый год работы новой системы она будет бесплатна для банков. Это должно позволить банкам установить низкие комиссии за межбанковские переводы для клиентов. Сейчас они составляют около 1 процента от суммы перевода, но не более 50-100 рублей, переводы внутри банка обычно бесплатны.

Тариф оператора СБП за переводы до 1 тысячи рублей составят по 50 копеек для банка-получателя и банка-отправителя средств, от 1 тысячи до 3 тысяч - по 1 рублю, от 3 тысяч до 6 тысяч - по два рубля, от 6 тысяч до 600 тысяч (порог операций в рамках СБП) - по три рубля.

"Система быстрых платежей - важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой - предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей, - отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. - Учитывая также и социальную значимость проекта, мы установили для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они в свою очередь имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам. Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся".

Система быстрых платежей позволит проводить мгновенные платежи по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.