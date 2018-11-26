Что не пропустить по ТВ на неделе с 26 ноября по 2 декабря

От Марии до Каллас

Телепремьера в России документального фильма "Мария до Каллас" режиссёра Тома Вольфа - безусловно, событие. Смотрите картину в эфире телеканала "Россия К" 1 декабря, 19:05 (повтор 2 декабря, 11:00).

2 декабря исполняется 95 лет со дня рождения оперной дивы Марии Каллас. К этой памятной дате телеканал и приготовил подарок - биографический фильм об одной из величайших оперных певиц ХХ века. Режиссер-дебютант Том Вольф говорит так: "Я ничего не знал об опере до того момента, пока сам не услышал и не увидел, что это такое. После переезда в Нью-Йорк я случайно попал на оперу. Когда вернулся домой после спектакля, я прошерстил интернет и узнал о многих известных оперных певицах, - рассказал Вольф. - За ночь я прослушал почти весь репертуар Марии Каллас, и у меня родилась идея снять о ней документальный фильм".

Несколько лет он упорно и кропотливо собирал материал для своей картины. В поисках небольших фрагментов, буквально обрывков, домашнего видео, неизвестных ранее писем и еще неопубликованных фотографий Вольф объездил весь мир. В фильме нет дикторов, приглашённых экспертов, воспоминаний друзей или близких певицы. В картине представлены интервью самой Каллас разных лет, многие из которых обнародованы впервые, а также письма, адресованные греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Через 40 лет после смерти знаменитой оперной дивы - история ее жизни, рассказанная ею самой.

Глава семьи Строгановых

Премьера документального фильма "Строгановы. Елена Последняя" - на Первом канале 2 декабря в 10:15. Авторы фильма: Сергей Майоров, Любовь Камырина.

Картина рассказывает о жизни Елены Андреевной Строгановой (баронессы Элен фон Людингаузен) - последней из великой династии Строгановых. Вся её жизнь прошла за границей - во Франции, Бразилии, Америке, но на вопрос "А вы откуда?" она всегда отвечает: "Русская". Однажды она вернулась туда, где на протяжении четырех веков жили её предки. Псковщина, Петербург, Пермский край. Она - последняя из той самой семьи, о которой говорили: "Богаче только цари". Бывшие усадьбы, имения, дворцы и заводы - счет шел на тысячи. И после ухода всех близких, она - глава семьи.

В фильме принимают участие: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор музея "Строгановский дворец" Сергей Любимцев, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова, профессор Пермского Государственного Университета Георгий Чагин, игуменья Усольского женского монастыря матушка Ариадна.

Братья Борисовы

Премьера документального фильма "Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата" - на канале "ТВ Центр", 30 ноября, в 1:05.

Популярность актеров - братьев Борисовых при жизни была фантастической, хотя и пришла к ним в разное время. Долгие годы не только зрители, но даже многие друзья Олега и Льва не связывали их имена. Старший - Олег - испытал головокружительный успех уже в юности. Его кинокарьера была фантастической. Зрители знают его по фильмам "За двумя зайцами","Дайте жалобную книгу", "Крах инженера Гарина". "По главной улице с оркестром" и другим.

Звезда младшего - Льва - засверкала, когда Олега уже не стало. К сожалению, Олег так и не стал свидетелем феерического успеха Льва, блестяще сыгравшего Антибиотика в сериале Владимира Бортко "Бандитский Петербург". Да и сам Лев Иванович слишком недолго наслаждался долгожданной и такой заслуженной славой…

В жизни двух больших актеров, двух братьев было всё - ревность, непонимание. Было и ушло. А осознание своей неразрывности, которое связывало их в детстве, вернулось много лет спустя и оказалось ничуть не менее важным, чем всё сыгранное ими.

Участвуют: дочь Льва Борисова Надежда, Лариса Малеванная, Олег Меньшиков, Дмитрий Певцов, Лев Додин, Алексей Кравченко и другие.

Александр Балуев: был помощником - стал мэтром

Александру Балуеву 6 декабря исполняется 60 лет. Нет такого образа, который был бы неподвластен актеру. Но когда-то кинорежиссеры его не замечали... Каким был путь от помощника осветителя до мэтра кино - об этом новый документальный фильм "Александр Балуев. В меня заложен этот шифр", который телеканал "ТВ Центр" покажет, 1 декабря, в 09:55.

Музыкальный фильм "Мама" в конце 1970-х посмотрели, наверное, все дети СССР. В основе сюжета - сказка про волка и семерых козлят. В роли мамы-Козы - Людмила Гурченко, Волк - Михаил Боярский, помощник осветителя - Александр Балуев… Работником "Мосфильма" 17-летний Саша Балуев оказался неслучайно. За год до этого он твердо решил стать актером. Это решение пришло внезапно, во время школьной экскурсии в театр Вахтангова на спектакль "Принцесса Турандот". Поработав на "Мосфильме", Балуев поступил в школу-студию МХАТ. Как и многие выпускники театральных вузов, воинскую службу молодой актер проходил в Театре Советской Армии. Там он остался на семь лет...

Настал момент, когда и госпожа киноудача повернулась к нему лицом. Александр Кайдановский пригласил его сыграть сразу две главные роли - братьев-близнецов в своем фильме "Жена керосинщика". Правда, по сценарию этим персонажам было под пятьдесят, а Балуеву в тот момент исполнилось всего 27 лет. Возраст ему "исправили" гримом.

Спустя семь лет режиссер Владимир Хотиненко держал в руках сценарий фильма "Мусульманин". Роль главного героя - у Евгения Миронова. Оставалось найти того, кто сыграет его старшего брата. И Хотиненко вспомнил лицо актера из "Жены керосинщика" и уже не сомневался - это он! Балуев снялся у Станислава Говорухина в картине "Благословите женщину", сыграл в сериалах "Спецназ" и "Идеальная пара", был приглашен в Голливуд...

В фильме участвуют: Нина Усатова, Алла Сурикова, Александра Захарова, Дмитрий Харатьян, Владимир Хотиненко, Александр Носик, Александр Песков и другие.

Верный "Пес"

На НТВ - премьера третьего сезона популярного сериала "Пёс", главную роль в котором исполнил Никита Панфилов (28 ноября в 21.00).

История о внештатном сотруднике Максе и его верном лохматом друге по кличке Пёс очень полюбилась зрителям: сериал заслужил рейтинг 8,9 на платформе крупнейшей в мире базы данных IMDb, а также рейтинг 7,1 и 7,4 по мнению пользователей кинопорталов "Кинопоиск" и "Кино-театр.ру".

Оказавшись в центре преступных перипетий, Максу (Никита Панфилов) в очередной раз придётся показать, на что он способен. Пёс по-прежнему ему самый верный друг и соратник. Макс продолжает работать с бывшей женой Леной (Ольга Олексий) и бывшим лучшим другом Алексеем (Андрей Саминин). Его отношения с Леной неопределённые: это постоянно провоцирует Леонидова на ревность. Гнездилов (Михаил Жонин) продолжает доказывать, что он самый лучший сыщик и знает всё лучше остальных: выдвигая свои теории по каждому делу и следуя своему маршруту расследований, он по-прежнему попадает в нелепые и смешные ситуации.

В новых сериях Максу предстоит расследовать загадочные убийства и ограбления, найти опасных преступников, а также появится возможность понаблюдать за дружескими и рабочими отношениями нетипичных напарников следственного отдела.

Толстой - о Тургеневе

На "Россия К" - программа "Исторические путешествия Ивана Толстого. Русский француз Иван Тургенев".

Тургеневы были "разными": декабрист Николай Иванович, археограф и покровитель Пушкина - Александр Иванович, дипломат Сергей Иванович и их кузен Борис Петрович (прапрапрадед автора и ведущего программы - Ивана Толстого). Мать Ивана Сергеевича Тургенева - Варвара Петровна - воплощение крепостничества и, одновременно, невероятного артистизма, от которой сын страдал и которую при этом обожал.

И родня, и семейные отношения - всё это сыграло огромную роль в становлении писателя. Как и один драматический эпизод в биографии юного Тургенева... Об этом - в первом выпуске 26 ноября в 23:10.

Как писатель Иван Сергеевич Тургенев всегда был в гуще литературных событий, в центре идейных столкновений. Фигура Белинского, влияние Чернышевского, споры вокруг журнала "Современник". Он был знаком и дружен со Львом Толстым, с Федором Достоевским, с Иваном Гончаровым. И со всеми ними у него были… непростые отношения. Об этом - 27 ноября в то же время.

В третьем выпуске - 28 ноября о любви Тургенева к Полине Виардо.

И последний - четвертый выпуск 29 ноября - о жизни Тургенева за границей, в частности, во Франции и его творениях на французском языке. Стал ли Тургенев чужим или остался нашим, своим? - таким вопросом задались авторы программы.

"Гастарбайтерши" - в России

На телеканале Dомашний состоялась премьера документального 12-серийного проекта "Гастарбайтерши". В каждом выпуске - драматичные, шокирующие, невероятные истории трудовых мигранток из бывших союзных республик и Афганистана. Киргизки, таджички, молдаванки и узбечки впервые честно и откровенно рассказывают о своих страшных тайнах, сокровенных мечтах и роковых ошибках.

По статистике сегодня в России проживает 11 миллионов гастарбайтеров. Половина из них - женщины. Каждый выпуск посвящен одному дню из жизни мигрантки. Этим хрупким женщинам пришлось начинать все с нуля в другой стране, чтобы стать опорой семье.

Впервые в проекте откровенно расскажут о своей судьбе "птичья принцесса", дочь члена кабинета министров УССР, предприниматель Фатима Арифджанова, выпускница старейшей в Средней Азии консерватории, певица Гульнара Талипова и "боец в хиджабе", чемпионка Москвы по кудо и мастер спорта по панкратиону Нилюфар Садикова и многие другие.

Как избавиться от нелишних денег

Премьера третьего сезона реалити-шоу "Секретный миллионер" - 26 ноября в 21:00 на "Пятнице!". Сразу после - "Секретный миллионер. Год спустя" - о том, что стало с героями прошлого сезона проекта. Таким образом - с 26 ноября еще одиннадцать успешных предпринимателей откажутся от комфортной жизни, денег и связей. Владельцы многомиллионных состояний отправятся в российские города, чтобы под видом нищих узнать больше о жизни простых людей и отдать им... почти 40 миллионов рублей.

ТЕКСТ. Фото: предоставлено каналом "Пятница"

Впервые в реалити "Секретный миллионер" принял участие миллиардер из списка Forbes - Игорь Рыбаков. Венчурный инвестор, предприниматель и филантроп согласился отправиться в незнакомый ему город. Чтобы остаться неузнанным, самому богатому герою в истории проекта даже пришлось изменить внешность. Также впервые героем программы стал миллионер с немецкими корнями Оскар Хартманн. Оскар отправился в военный город, где попробовал выжить в условиях суровой реальности.

В поисках нуждающихся еще недавний воротила бизнеса брался за мелкую подработку и спал на улице под видом фермера из Германии. Для участия в проекте нашел время в своем плотном графике и парфюмерный магнат Айк Саргсян. Владелец beauty-сети Cosmotheca решил стать "секретным миллионером", чтобы показать зрителям реалити другую сторону российской глубинки. На проекте один из самых влиятельных людей в индустрии красоты попробовал освоить навыки выживания на Урале.

В числе участников третьего сезона программы также оказались король биткойна Дмитрий Васильев, основатель Topgun Алексей Локонцев и другие значимые персоны в мире бизнеса.