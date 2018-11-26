Во вторник ЦСКА проведет ключевой матч в Лиге чемпионов. В пятом туре группового этапа армейцы примут "Викторию Пльзень". Для сохранения шансов на выход в плей-офф российскому клубу необходимо побеждать.

Любой другой исход лишит ЦСКА всяческих шансов на участие в 1/8 финала турнира. При этом у "красно-синих" будет вариант занять третье место и пробиться в Лигу Европы. Что тоже можно считать достойным результатом. Особенно с учетом кадровых проблем, с которыми москвичи столкнулись минувшим летом.

Впрочем, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко неплохо справился с этой не самой простой задачей - фактически с нуля создать команду. После первого круга в чемпионате армейцы идут в тройке лидеров, а в еврокубках все еще могут сотворить мини-сенсацию.

- Нам предстоят два финала, - отметил Гончаренко. - В целом по этой Лиге чемпионов у меня нет большого разочарования игрой. Наша молодая команда после таких матчей, как с той же "Ромой", становится только сильнее. Важно извлекать нужную информацию из таких противостояний. И тогда все у нас получится, я в этом уверен.

По мнению букмекеров, уж "Викторию" москвичи обыгрывать обязаны. Эксперты принимают ставки на победу хозяев с коэффициентом 1,75. Вероятность успеха чехов оценивается гораздо ниже - 4,9. И это неудивительно. Все же ЦСКА набрал в своей группе четыре очка, одолел действующего победителя Лиги чемпионов "Реал". В то же время клуб из Пльзени лишь раз сыграл вничью. Было это в первом туре - в матче с "красно-синими" (2:2).

Для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов столичных армейцев во встрече с "Викторией" из чешской Пльзени устроит только победа

Что интересно: ЦСКА ранее встречался с "Викторией Пльзень" в Лиге чемпионов. Воспоминания, надо полагать, у российского клуба не очень хорошие. Во втором матче разыгрывалась путевка в плей-офф Лиги Европы. Армейцы вели 1:0, но уступили (1:2), доигрывая встречу вдевятером после удалений Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева.

Дзагоев - один из тех, кто вряд ли поможет армейцам. Он травмирован. Как и Абель Эрнандес с Ильзатом Ахметовым. Хотя, по словам Гончаренко, у Ахметова есть шанс вернуться в строй к матчу.

- Мы привыкли не жаловаться на травмы или потери. У нас достаточно человек в составе, чтобы кого-то подменить, - подчеркнул Гончаренко. - Самое главное - биться. Стараться ради тех же зрителей, которые поддержат нас на стадионе.

Кстати, о болельщиках. Их в "Лужниках" ожидается довольно много. На большинство секторов армейцы продавали билеты пакетами - сразу на все матчи группового этапа. Такого ажиотажа, как во время визита "Реала", разумеется, нет. Но как минимум 50 с небольшим тысяч человек ЦСКА поддержат.

Сразу после московской встречи в Риме сыграют лидеры этого квартета - "Рома" с "Реалом". Фактически результат этого матча никак не повлияет на шансы ЦСКА. По регламенту в случае равенства очков учитываются личные встречи. И если "Роме" москвичи дважды проиграли, то с "Реалом" нашим еще можно надеяться на положительный исход противостояния. Так что армейцам в любом случае нужно побеждать в оставшихся двух турах, чтобы впервые за семь лет принять участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Где будем смотреть

27 ноября, вторник, Матч ТВ

20.15 ЦСКА (Россия) - "Виктория Пльзень" (Чехия). Прямая трансляция.