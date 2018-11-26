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Для людей предпенсионного возраста предлагается ввести образовательные сертификаты
Людям предпенсионного возраста, самостоятельно оплатившим свое переобучение или повышение квалификации, могут предоставить налоговые вычеты. Или такие вычеты могут быть предоставлены их родственникам, взявшим на себя оплату обучения.
Учиться никогда не поздно. Особенно, если это поможет сохранить рабочее место. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Предложение внести поправки на этот счет в Налоговый кодекс содержится в заключении экспертов рабочей группы "Социальная политика и повышение качества социальных услуг" Экспертного совета при правительстве. Его эксперты выдали на подготовленный минтрудом проект программы мероприятий по организации профессионального обучения для людей предпенсионного возраста до 2024 года.

В частности, в документе говорится, что минтруду нужно поручить прогнозировать численность рабочих мест, на которых могут быть востребованы люди предпенсионного возраста, в том числе количество рабочих мест, которые они смогут занять после переобучения или в случае переезда в другие регионы. Также, по мнению членов совета, минтруду нужно поручить формирование ежегодного прогноза численности людей предпенсионного возраста. Помимо этого, в проекте программы, по их мнению, отсутствует взаимосвязь предлагаемых мероприятий с существующими программами по поддержке занятости. Нет в нем и ключевого показателя эффективности для заявленных программой целей - число людей предпенсионного возраста, продолживших трудовую деятельность или вновь трудоустроенных после переобучения.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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А для переобучения предлагается ввести специальные образовательные сертификаты, по которым человек смог бы обучиться там, где он хочет.

Как пояснил "РГ" руководитель рабочей группы "Социальная политика и повышение качества социальных услуг" Сергей Рыбальченко, было бы правильно, если бы минтруд подготовил положение или другой нормативно-правовой документ, который бы четко отвечал на вопрос, в каком случае люди предпенсионного возраста могут воспользоваться программой. И если человек понимает, что рискует потерять работу, но может рассчитывать на помощь государства в рамках этой программы, тогда он мог бы обратиться, например, в службу занятости за образовательным сертификатом. И распорядиться им по своему усмотрению или по согласованию с работодателем. То есть самостоятельно определить, чему именно ему нужно научиться, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Как вариант, работодатель может направить такого сотрудника на переобучение или организовать обучающий процесс для предпенсионеров на своем предприятии, потратив на это деньги образовательного сертификата работника и при необходимости добавив собственные средства.

Но если работник оплачивает образовательным сертификатом обучение новым профессиональным навыкам у своего же работодателя, последний должен предоставить гарантии, что за работником после окончания учебы рабочее место сохранится не меньше чем на год, продолжает Рыбальченко. "Мы считаем, что эта программа направлена на снижение рисков потери работы людей предпенсионного возраста, и нам очень важно, чтобы устойчивая связь работодателя и работника сохранилась", - говорит Сергей Рыбальченко.

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Сертификат должен оплачиваться государством, его стоимость может быть фиксированной. "Сейчас минтруд предлагает тратить на обучение одного человека предпенсионного возраста немного больше 30 тысяч рублей. Такой же может быть и цена сертификата", - продолжает эксперт.

Если работник хотел бы пройти более дорогостоящее обучение, а его работодатель не готов его софинансировать, доплатить за обучение может сам человек или кто-то из его родных или близких. В этом случае законодательством должны быть предусмотрены налоговые вычеты для предпенсионеров или "спонсоров" их обучения, добавляет он.

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В заключении рабочей группы также уточняется, что вычет может быть предоставлен при обучении в образовательных организациях с лицензией, которые могут быть как государственными или муниципальными, так и частными. Также экспертный совет предлагает дополнить проект программы оценкой эффективности действующих налоговых вычетов на обучение, а заодно пересмотреть предельные значения по налоговому вычету на оплату переобучения граждан предпенсионного возраста. "Соответствующие доклады должны быть подготовлены до февраля 2019-го", - говорится в документе.

Представители рабочей группы считают необходимым создать специальные площадки, где граждан предпенсионного возраста будут информировать по теме их трудоустройства и переквалификации.

"Необходимо предусмотреть создание площадок, в том числе на базе НКО, оказывающих образовательные и информационные услуги для граждан предпенсионного возраста. Такие площадки могли бы обеспечить необходимое сопровождение для лиц старше 55 лет по таким направлениям, как психологическое, правовое, информационно-цифровое (помощь при использовании информационно-коммуникационных сетей)", - уточняется в заключении.

По мнению Сергея Рыбальченко, особое место в информационной работе для предпенсионеров должен занять портал "Работа в России". На нем нужно создать специальный раздел, где люди старшего возраста могли бы получить исчерпывающую информацию не только об имеющихся вакансиях, но и о возможностях переобучения и своих трудовых правах.

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