Россияне осваивают новую модель потребления: в любое время, в любом месте и с любого устройства. Это приводит к тому, что доля безналичных расчетов стремительно растет.

Как показало совместное исследование "Яндекс.Денег" и департамента информационных технологий города Москвы, сегодня только 11 процентов москвичей платят наличными. Остальные или не используют бумажные деньги совсем, или сочетают оба способа.

Причем 60 процентов платят безналично ежедневно - чаще всего за потребительские товары, связь, ЖКХ. Это экономит время: если десять лет назад на регулярные платежи (те же ЖКХ и связь) уходило 50 минут в месяц, то сейчас - всего три минуты.

Среди причин, по которым жители отказываются от наличных платежей, - удобство безналичной оплаты, нежелание снимать деньги с карты и возможность получить кэшбэк или скидку, пришли к выводу аналитики. Часть пользователей (40 процентов) платят безналично, потому что получают на карту пенсию либо стипендию, почти столько же не хотят носить с собой наличные - платежи через мобильные бесконтактные сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay позволяют не иметь при себе не только наличные, но и вообще кошелек.

Чаще всего безналичные платежи совершают горожане от 18 до 30 лет (50 процентов), чуть менее активны пользователи в возрасте до 50 лет (39 процентов). "Молодежь более восприимчива к новым технологиям, поэтому первое время новыми сервисами пользуется молодое поколение, а потом уже подключаются остальные, - отмечает руководитель аналитического управления ДИТ г. Москвы Иван Бутурлин. - К примеру, уже каждый второй москвич в возрасте до 30 лет пользуется картами c технологиями PayPass, PayWave, а среди граждан в возрасте старше 50 лет только 2 из 10 поменяли свои карты на бесконтактные".

Из тех, кто никогда не платит безналично, большинство боятся мошенников (40 процентов респондентов).

На самом деле платить безналично - ничуть не опасней, чем платить любым другим способом, полагают авторы исследования. "По данным Центробанка, объем мошенничества относительно всего объема операций по банковским картам измеряется тысячной долей процента, - рассказал генеральный директор "Яндекс.Деньги" Иван Глазачев. Около 90 процентов всех случаев мошенничества с электронными платежами связаны с двумя причинами: воздействие вредоносного кода (вируса) или злоупотребление доверием, то есть обман и социальная инженерия".

Популярная "стратегия" защиты от хищений - в день зарплаты снять все деньги с карты. Однако банкоматы недостаточно защищены от атак и могут быть опаснее, чем безналичные расчеты

Довольно популярная "стратегия" - в день зарплаты снять деньги с карты. Однако банкоматы, как показывают исследования, могут быть намного опаснее, чем безналичные расчеты. Эксперты Positive Technologies протестировали банкоматы популярных производителей и выяснили, что большинство из них (85 процентов) недостаточно защищены от атак на сетевом уровне. "В ходе анализа защищенности выяснилось, что в большинстве банкоматов можно свободно подключать сторонние устройства, - отмечает аналитик компании Positive Technologies Екатерина Килюшева. - Это позволяет злоумышленнику подключить клавиатуру или другое устройство, имитирующее пользовательский ввод".

Не только боязнь мошенников мешает безналичным расчетам. Среди причин, по которым люди продолжают платить наличными, неготовность продавцов принимать карты (с этим сталкивались 83 процента респондентов). "Не работает терминал" - такую фразу слышали 24 процента, и чаще всего она означает не реальные технические проблемы, а желание уйти от налогов и использовать серые схемы. Но эта проблема будет уходить в прошлое, уверен Иван Бутурлин: потребители рублем проголосуют за технологии и те способы оплаты, которые им удобны. То есть точки, где карты не принимают, просто перестанут посещать. Будущее платежей - в носимых устройствах и телеметрии, заключили эксперты.