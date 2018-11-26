Две трети россиян считают, что им не по карману крупные займы в банках

Социологи ВЦИОМ исследовали кредитоспособность и платежеспособность россиян. Получилось, что две трети наших граждан (64 процента) намерены сократить свои траты. И тех, кому не по карману крупные займы в банке, примерно столько же - 67 процентов.

Такое поведение опрошенных социологи назвали "сберегательным". Поскольку сразу потратить зарплату или пенсию предпочитают только 24 процента респондентов.

А вот еще несколько цифр, говорящих о кредитном доверии банкам. Только 17 процентов соотечественников готовы сегодня взять крупный кредит. И 34 процента уверены, что вклады лучше забрать.

О крупных покупках, по данным ВЦИОМ, думает на сегодняшний момент 29 процентов наших граждан.

Однако экономисты не склонны драматизировать ситуацию. Так, руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб считает, что "тенденция к ослаблению стремления домохозяйств "тратить по минимуму" сохраняется". И это, по мнению экономиста, хорошо. Ведь предприятия больше продают, возникают новые рабочие места, собирается больше налогов, платятся пенсии и т. д. "Риски подобного хода событий связаны с чрезмерным ростом инфляции. Однако, насколько можно судить по заявлениям ЦБ, там это понимают и держат ситуацию под контролем", - прокомментировал он данные ВЦИОМ.