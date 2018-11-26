Движение "желтых жилетов" перекинулось в Индийский океан

Можно было предположить, что после бурных событий на Елисейских Полях, где произошли ожесточенные столкновения между полицией и "желтыми жилетами", а также затесавшимися в их колонны ультрарадикалами всех мастей, неформальное движение французов, протестующих против роста цен на горючее, пойдет на спад. Однако этого не произошло, в чем могли убедиться автомобилисты в разных уголках страны.

Дав себе воскресную передышку, "желтые жилеты" уже в этот понедельник продолжили блокировать многочисленные автомагистрали. Так, на западе страны ими установлены фильтрующие посты в районе городов Брест, Кампер, Динан. Аналогичная картина в Нормандии у въезда в административный центр этого региона Руан. В департаменте Верхний Рейн, что на севере страны, грузовые фуры не могут въехать в ряд городов. Не лучше картина на юге Франции. Как минимум на дюжине скоростных трасс, включая те, что ведут в Испанию, протестующие всячески тормозят транспортные потоки. А вот в Бретани они решили нейтрализовать стационарные полицейские радары, призвав своих сторонников использовать для этого мешки из черного пластика, те, что предназначены для сбора мусора.

Однако, пожалуй, самая огнеопасная обстановка сложилась в заморском департаменте Реюньон, французском острове в Индийском океане. Там под знойным тропическим солнцем движение "желтых жилетов" сразу же приобрело самые крайние формы. Простым блокированием дорог или хранилищ топлива и горюче-смазочных материалов, как это в основном происходит в метрополии, не обошлось.

Манифестанты в течение нескольких дней подряд громили магазины, поджигали автомобили, отдавая предпочтение тем, что принадлежат разным государственным структурам. Более того, на острове были отмечены многократные нападения на представителей правоохранительных органов. Было ранено 30 полицейских, получивших серьезные травмы от брошенных в них булыжников и иных "орудий пролетариата", в частности, в виде бутылок с зажигательной смесью. Свыше 120 бунтовщиков все-таки удалось схватить и посадить за решетку.

Дело дошло до того, что французский президент Эмманюэль Макрон опубликовал в Twitter грозное заявление, непосредственно адресованное населению Реюньона. Назвав происходящие там беспорядки недопустимыми, он пообещал принять для наведения порядка самые жесткие меры. Для их реализации хозяин Елисейского дворца распорядился отправить на Реюньон, как он сказал, "военных". На самом деле речь шла о подразделениях жандармов, которые в отличие от полицейских относятся не к министерству внутренних дел, а к военному ведомству.

Более того, напуганные размахом мятежа, местные власти ввели комендантский час в 14 коммунах, а это большая часть острова. Были закрыты школы, детские сады, прочие учреждения.

Недовольство ростом цен на бензин и дизельное топливо распространилось со скоростью лесного пожара на Реюньоне еще и потому, что там социально-экономическая обстановка если и отличается от французской в целом, то только в худшую сторону. Цены на ряд продуктов выше, чем в метрополии, на 10-15 процентов, а безработицей охвачена пятая часть населения, причем среди молодежи она доходит до 60 процентов.

С тем чтобы разобраться с ситуацией на месте, Париж в эту среду направляет "за тридевять земель" министра заморских территорий Анник Жирарден. Ей поручено умиротворить островитян, хотя сделать это будет, скорее всего, нелегко. Тамошние "желтожилетники" приготовили для нее подарок: если в минувший уик-энд ими было перекрыто 12 островных дорог, то в понедельник таких стало почти в три раза больше - 32.