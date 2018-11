Джойс ДиДонато споет в Москве о войне и мире

На этой неделе знаменитая меццо-сопрано применит к барочной музыке приемы современного шоу-бизнеса, феноменальные братья-пианисты выплеснут со сцены полное море позитива, а гитарист из Аргентины соединит задорные мелодии латино с филигранными джазовыми импровизациями.

Кто играет: Джойс ДиДонато, Камерный оркестр IL Pomo d'Oro (дирижер Максим Емельянычев).

Что играет: Программа "In War & Peace: Harmony Through Music" по произведениям Г.Ф. Генделя, Г. Перселла, Л. Лео, Э. де Кавальери, К. Джезуальдо.

Почему идти: Американка Джойс ДиДонато срывает овации даже в Италии, где вообще-то прохладно относятся к певцам нетитульной национальности. И хотя на титул главного колоратурного меццо-сопрано мира Джойс пока не посягает, ее коллекция наград, включая премию Grammy, сравнима с трофеями Чечилии Бартоли. В проекте "In War & Peace: Harmony Through Music" ДиДонато воздает должное сочным генделевским forte и затаенным перселловским piano, используя помимо восхитительного пения современные танцы, световые спецэффекты и костюмы от Вивьен Вествуд.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 29 ноября и 1 декабря; 2 500 - 10 000 руб.

Лукас и Артур Юссен. Фото: предоставлено компанией ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT.

Кто играет: Лукас и Артур Юссен.

Что играет: Сочинения Л. ван Бетховена, Ф Шуберта, Ф. Пуленка, М. Равеля и Ф. Сая.

Почему идти: "Глядя на их игру, вы сразу понимаете, что видите что-то из ряда вон выходящее", - так характеризовал этих пианистов выдающийся дирижер Невилл Марринер. Новые феномены мировой классической сцены Лукас и Артур Юссен, чей первый же диск заслужил платиновый статус и чей концертный график расписан далеко вперед, теперь выступят в российской столице - и теплое море позитива, которое они выплеснут со сцены, заставит меломанов забыть о декабрьском ненастье.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 28 ноября; 1 500 - 5 000 руб.

Луис Салинас. Фото: предоставлено ГБУК г. Москвы "Московский международный Дом музыки".

Кто играет: Луис Салинас и его группа.

Что играет: Латино-джаз.

Почему идти: Аргентинский гитарист Луис Салинас, чья звезда взошла в 90-е, - стопроцентный самоучка, которому отвешивают комплименты даже такие сдержанные люди, как Чик Кориа и Джордж Бенсон. Музыка Салинаса естественным образом произрастает из латиноамериканских жанров - босановы, самбы, сальсы, болеро и, разумеется, танго. Прилипчивые мелодии и филигранные импровизации, слившись воедино, дают не слишком простой, но задорный и легко усваиваемый латино-фьюжн.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 1 декабря; 300 - 2 900 руб.

Майя Плисецкая. Фото: предоставлено ООО "А.Л. Продакшн "Продюсерский центр Андриса Лиепа".

Кто играет: Людмила Коновалова, Янг Гью Чой, Анжелина Воронцова, Иван Васильев, Алена Ковалева, Якопо Тисси, Саша Мухамедов, Джеймс Стаут и другие.

Что играет: Гала-концерт "Майя Плисецкая. Посвящение".

Почему идти: Ежегодный проект Андриса Лиепы "Автографы и имиджи" продолжает посвященный Майе Плисецкой гала-концерт звезд мирового балета. Почтить память "Королевы Майи" соберутся солисты Большого и Мариинского театра, Берлинской и Венской опер, Национального балета Нидерландов и других известнейших театров. С номерами-посвящениями на кремлевской сцене выступят Илзе Лиепа и Юлия Махалина, а солист Национального балета Испании Серхио Берналь впервые в России исполнит ставшее визитной карточкой великой балерины "Болеро" в хореографии Рафаэля Агилара.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 27 ноября; 1 500 - 15 000 руб.

Молодежный оркестр. Фото: предоставлено Московской государственной академической филармонией.

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижеры Димитрис Ботинис, Алексей Рубин), солист Денис Мацуев.

Что играет: Л. ван Бетховен - Симфония № 5 (IV часть), И. Брамс - Симфония № 3 (III часть), П. Чайковский - Апофеоз из музыки балета "Лебединое озеро", Г. Малер - Adagietto из Симфонии № 5, Д. Шостакович - Симфония № 10 (II часть), С. Рахманинов - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, А. Чайковский - "Кавалер и барышня".

Почему идти: С этого концерта официально начинает свою жизнь Национальный молодежный симфонический оркестр - новый амбициозный проект Московской филармонии, созданный при поддержке Фонда президентских грантов. Новорожденный коллектив, возраст участников которого не превышает 28 лет, призван внести в нашу музыкальную жизнь драйв молодости, идущий со сцены. Хитовая программа и участие в концерте любимца публики Дениса Мацуева поднимает статус события на звездный уровень.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 27 ноября; 1 500 - 5 000 руб.

Эдвин Мартон. Фото: предоставлено ГБУК г. Москвы "Московский международный Дом музыки".

Кто играет: Эдвин Мартон при участии симфонического оркестра. Специальный гость - солистка театра "Кремлевский балет" Наталья Балахничева

Что играет: Симфо-рок-шоу Stradivarius.

Почему идти: Это не очередной кроссовер-проект, сооружающий кавер-версии вечной классики при помощи скрипки и электрогитары. Столь же талантливо Эдвин Мартон перелицовывает наследие Metallica и Queen - благо в руках у маэстро уникальная скрипка Страдивари, на которой когда-то играл сам Паганини… Ванесса Мэй отдыхает, критики чешут в затылках, зрители изо всех тянутся к прекрасному.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 30 ноября; 2 500 - 5 000 руб.

Ирландское танцевальное шоу "The Rhythm of the Dance". Фото: предоставлено ООО "Концертное бюро".

Кто играет: Труппа The Rhythm Of The Dance.

Что играет: Танцевально-музыкальное шоу.

Почему идти: Вот уже два десятилетия труппа The Rhythm Of The Dance рассказывает о своей родине с помощью джиги, рила и хорнпайпа - так в Ирландии называются традиционные танцы. C их помощью Крокус Сити Холл на два часа превратится в обитель эльфов, край старинных замков и пахучего клевера. И даже те зрители, чья нога никогда не ступала на Изумрудный остров, в этот вечер почувствуют себя ирландцами.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 3 декабря; 1 000 - 9 900 руб.