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26.11.2018 12:45
Рубрика: Власть

"Единая Россия" начала прием граждан по всей России

В понедельник стартовала неделя приема граждан, приуроченная к 17-летию "Единой России", которая продлится до 2 декабря. В ней участвуют Центральная общественная приемная партии, 85 региональных и 2 615 местных приемных.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В этом году для встреч с населением "Единая Россия" также дополнительно открыла более 30 тысяч площадок по всей стране. Об этом рассказала председатель комиссии президиума генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, в предстоящую неделю приемные будут работать по особому графику, в том числе и в вечерние часы. "Вся информация о том, по какому адресу, когда и кто ведет прием, должна быть на сайтах региональных отделений, она размещалась также в социальных сетях и в СМИ", - сообщила Карелова. Приемные будут также открыты и в субботу, 1 декабря, в день рождения партии и в воскресенье, 2 декабря.

Встречи с гражданами проведут депутаты Госдумы, сенаторы, губернаторы, мэры, парламентарии регионального и муниципального уровня, а также представители министерств и ведомств.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
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