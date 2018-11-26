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26.11.2018 04:00
Рубрика: Общество

Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

Текст: Ольга Игнатова
Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут признаны городами с самым высоким качеством жизни населения. Об этом "Российской газете" сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Екатеринбург. Фото: depositphotos.com Екатеринбург. Фото: depositphotos.com
Екатеринбург. Фото: depositphotos.com

"Университет подвел итоги исследований качества жизни населения в городах России. В основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата", - уточнил Зубец.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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По его словам, учитывались следующие параметры: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. А еще работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода.

"Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", - пояснил Зубец. Примерно такая же картина в Санкт-Петербурге.

По словам эксперта, Тюмень не занимает первое место ни по одной позиции, тем не менее этот город во всех рейтингах, которые составлял Финуниверситет, в десятке лучших. И именно это обеспечивает Тюмени первое место по итоговому индексу.

"Жители Грозного - фанаты своего города и очень высоко его ценят. Грозный занимает первое место в России по таким показателям как качество дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства и объем строительства, по удобству города для жизни. Он также в числе лидеров по оценке работы городских властей. Есть проблемы по медицине, по образованию и культуре, достаточно средний уровень дохода. Но лидерство по перечисленным выше показателям выводит его на второе место по качеству жизни", - рассказывает Зубец.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Казань входит в число лидеров практически по всем позициям. Есть, правда, некоторые проблемы с доступностью образования и культуры, не самые высокие оценки по удобству города для жизни. Люди имеют не самые высокие доходы в стране, тем не менее по сумме показателей Казань занимает третье место в итоговом рейтинге.

В Сочи неплохая медицина, хорошая оценка работы жилищно-коммунального хозяйства и уровня строительства, достаточно высокая оценка удобства города для жизни, неплохой уровень доходов населения. При этом имеются проблемы с доступностью образования и культуры, уточняет Зубец.

Екатеринбург по многим показателям входит в десятку лидеров, там достаточно высокая оценка состояния медицины, хорошая оценка дорог, доступности образования и культуры. Проблемы возникают с ЖКХ и достаточностью строительства, оценкой удобства города для жизни, плюс не самый высокий в России доход.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Город, который нас сильно удивил - Калуга, - добавляет Зубец. - Первое место по оценке качества городских властей, очень высокая оценка удобства города для жизни, неплохой доход. Есть проблемы с медициной, образованием и культурой, с дорогами. Но в целом двенадцатое место из 78 рассмотренных городов для Калуги просто прекрасно.

Серьезный прогресс в последнее время мы увидели и в Уфе. Неплохие позиции по работе жилищно-коммунального хозяйства и объемам строительства, достаточно высокая оценка дорожного хозяйства и работы городских властей. Все это на фоне неплохого дохода.

Сургут занимал бы гораздо более высокие позиции в нашем рейтинге, если бы не тяжелая ситуация с развитием образования и культуры. Пока же третье место по медицине, шестое - по состоянию дорог, пятое - по оценке городских властей, правда, тринадцатое место по удобству города для жизни. Но может быть это связано с климатом".

Общество Наука и образование Финансовый университет
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